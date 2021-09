Stiri pe aceeasi tema

- "Am atacat Franta, am vizat populatia, civilii, dar nu a fost nimic personal", a declarat Salah Abdeslam, principalul acuzat în procesul atentatelor de la 13 noiembrie 2015, în deschiderea audierii sale de miercuri, de la Paris, relateaza AFP și Agerpres. "Scopul nu…

- Decizie istorica in Mexic, mai exact in statul Coahuila de Zaragoza, unde Curtea Suprema a declarat neconstitutionala penalizarea femeilor care fac avort in prima faza a sarcinii si a personalului medical care le asista, scrie Mediafax. Decizia este o schimbare radicala intr-o tara profund…

- Curtea Suprema a Mexicului a declarat neconstitutionala incriminarea avortului, intr-un vot unanim marti, care va permite femeilor din intreaga tara sa faca aceasta procedura, noteaza AFP.

- Cea mai inalta jurisdictie franceza a casat, de asemenea, o hotarare a Curtii de Apel privind mentinerea inculparii penale a grupului cu privire la ”punerea in pericol a vietii altuia”. Ea a trimis aceste doua aspecte la Camera de Instructie, pentru ca aceasta sa se pronunte din nou asupra lor.

- Se intampla des in fotbalul din Romania ca jucatorii sa-și acționeze cluburile la instanțele sportive, in special pe motiv de neplata a salariilor. Insa, a aparut recent și un caz in care clubul intenționeaza sa se adreseze comisiilor, impotriva unui jucator pe care il are sub contract. Prosport a aflat…

- Curtea Suprema a Mexicului a deschis miercuri calea avortului legal in cazul a peste trei luni de sarcina pentru victimele unui viol, printr-o decizie in dosarul unei minore cu paralizie cerebrala, informeaza joi AFP. Inalta Curte a declarat neconstitutional un articol din Codul Penal al statului…

- Autoritațile franceze demareaza o ancheta care vizeaza patru firme vestimentare, acuzate ca au ascuns „crime impotriva umanitatii” in regiunea chineza Xinjiang, potrivit unei surse judiciare, noteaza Reuters. Acuzațiile au legatura cu tratamentul aplicat minoritații reprezentate de uigurii musulmani…

- Secretarul de stat american Antony Blinken le-a cerut luni aliatilor SUA sa repatrieze cetatenii lor arestati in strainatate dupa ce au luptat alaturi de gruparea Statul Islamic (SI), spunand ca nu pot fi retinuti pe termen nelimitat in Siria, relateaza AFP. Antony Blinken a facut acest apel la Roma,…