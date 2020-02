Curs valutar: Leul scade pe linie, dolarul ajunge la un maxim istoric Leul se depreciaza pe linie in fata principalelor valute, in a doua sedinta a acestei saptamani. Dolarul american a atins un nivel record, in raport cu leul.



Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7696 de lei/unitate, o crestere de 0,06% fata de sedinta anterioara.



Si dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 4,3692 de lei/unitate, cu 0,38% mai mult fata de luni. Acesta este cel mai mare nivel anuntat vreodata de BNR, depasind vechiul record din 1 octombrie 2019, cand a fost 4.3605 lei, conform News.ro.



Francul elvetian a crescut si el marti,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

