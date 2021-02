Stiri pe aceeasi tema

- Cu binecuvantarea Preasfințitului Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, miercuri, 23 decembrie, cu incepere de la ora 17:00, va avea loc in mediul online – pe pagina oficiala de Facebook și pe canalul oficial de YouTube ale Episcopiei noastre – Concertul solemn de colinde „Noapte de…

- Oana Zavoranu vine cu noi surprize pentru cei care ourmaresc pe conturile de socializare. Vedeta a anunțat oficial data la care ișiva lansa emisiunea online despre „demascarea” influencerilor din Romania.„Hai, gata! Ne-am prostit destul! Dam drumul la treaba și o facem in stil mare! Asumat și pe fața!…

- Un preot a postat pe contul sau de Facebook o decizie judecatoreasca recenta care stabilește ca ilegala limitarea libertaților religioase. Mai exact, este ilegal ca “Organizarea de sarbatori religioase este permisa numai cu participarea persoanele care au domiciliul sau reședința in localitatea unde…

- Antreprenorul Sergiu Biris, in varsta de 37 de ani, cunoscut ca fondatorul Trilulilu.ro, supranumit Youtube de Romania, a relatat cum a trecut printr-o forma agresiva de COVID, boala provocata de noul coronavirus. Sergiu Biris a avut nevoie de doua saptamani de spitalizare in Spitalul Municipal din…

- Renate Weber, Avocatul Poporului, explica in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX de ce a solicitat Ministerului Educației sa redeschida școlile și ce va face daca analiza pe care a cerut-o va arata ca prin decizia de a trece toate cursurile in online este incalcat dreptul constituțional la invațatura.…

- Cea de-a treia editie a Festivalului Filmului Palestinian incepe joi, timp de cinci zile urmand sa fie difuzate online pe platforma Eventbook opt filme. Organizatorii au mai pregatit cinci evenimente de tip Q/A cu invitati speciali care vor fi transmise in fiecare seara prin live streaming…

- Universitatea Maritima Constanta organizeaza evenimentul Noaptea Cercetatorilor Activitatile se desfasoara online, pe data de 27 noiembrie, intre orele 16 22 si pot fi urmarite pe contul de Facebook si pe canalul de YouTube al UMC. Participarea este gratuita. Pe 27 noiembrie, Noaptea Cercetatorilor…

- Noaptea Muzeelor 2020, multe evenimente in mediul online Muzeul Municipiului București - Palatul Șuțu, mai 2017. Foto: Arhiva/ Ionuț Iamandi Noaptea Muzeelor are loc în acest an cu vizite pe timp de zi, în condiții adaptate la pandemia de COVID-19 și cu multe evenimente organizate pe…