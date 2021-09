Cupa României. Petrolul – FC U Craiova 1948 0-1. Adi Mutu, salvat de la demitere FC U Craiova 1948 s-a calificat in optimile Cupei Romaniei, dupa ce a invins, marti, cu scorul de 1-0, echipa Petrolul, in 16-imile competiției. In minutul 16, jucatorul oaspeților, Ondaan, a șutat de la distanța la poarta lui Avram, dar mingea a trecut pe langa poarta. Unicul gol al meciului a fost marcat in minutul 52. Compagno i-a centrat perfect lui Ondaan care a finalizat cu un șut din prima. In minutul 62, Compagno a reluat cu capul, dar portarul Avram a aparat. Petrolul a fost aproape de a egala, cu doua minute inainte de final, atunci cand Popa a respins in fața balonul trimis de Buia.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

