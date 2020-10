Stiri pe aceeasi tema

- Anunț de ultima ora pentru romani. „Oamenii vor muri acasa” Toata lumea trebuie sa afle Medicul Virgil Musta vine cu o declarație alarmanta despre viitorul Romaniei in contextul pandemiei de Coronavirus. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de…

- Medicul Adrian Marinescu de la Institutul „Matei Bals” din Capitala spune ca cei mai mulți copii fac forme ușoare de Covid, dar ca... The post Medic infecționist: simptomul care arata ca forma usoara de COVID-19 a unui copil se complica appeared first on Renasterea banateana .

- O zi de spitalizare a pacientilor care sunt testati pozitiv cu COVID-19 le poate salva viata, sustine medicul timisorean specialist in boli infectioase Virgil Musta, noteaza Agerpres. Acesta a explicat ca acestor pacienti, in spital, li se administreaza imediat tratamente personalizate impotriva bolii,…

- Medicul Virgil Musta a mentionat ca potrivit noilor reglementari legale, orice persoana depistata ca fiind infectata cu noul coronavirus are obligatia sa se interneze minim 24 de ore in spital pentru evaluare, perioada in care i se fac o serie de analize care arata intensitatea sindromului inflamator…

- Medicul Virgil Musta, șeful secției Boli Infecțioase II de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, se declara ingrijorat de evoluția epidemiei de coronavirus din Romania. El spune ca spitalele din Timiș se apropie de capacitatea maxima, iar secțiile ATI sunt pline și face trimitere la Italia, care s-a…

- Medicul Claudiu Dumitrescu, managerul Spitalului Județean de Urgența Targoviște a fost internat, fiind pozitiv Covid-19. Virusul se manifesta intr-o forma Post-ul Managerul spitalului județean, internat cu coronavirus. Are o forma ușoara apare prima data in Gazeta Dambovitei .