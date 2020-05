Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea OFICIAL: In Alba, 20 de persoane se afla in carantina și 1.852 izolate la domiciliu. Continua acțiunile in domeniul ordinii și siguranței publice, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID – 19 In Alba, 20 de persoane se afla in carantina și 1.852 izolate la domiciliu. Continua…

- Se spune ca animalul, care locuiește intr-o ferma din Gent, a dezvoltat un anticorp care ar putea fi eficient impotriva coronavirusului. Ramane insa de vazut daca poate fi folosit la oameni. O lama belgiana ar putea deține cheia care ar face posibila producerea unui anticorp care neutralizeaza coronavirusul…

- 13% dintre jucatori și 22% dintre jucatoarele chestionate in sondajul facut de Fifpro și Universitatea din Amsterdam intre 22 martie și 14 aprilie au mari probleme psihologice din cauza izolarii. Carantina prelungita, la care obliga pandemia de COVID-19, n-are doar grave efecte economice asupra fotbalului,…

- Liderul Platformei DA a fost vazut la intrarea in orașul Soroca, aflat in carantina de doua saptamani din cauza Covid-19. Un internaut susține ca Andrei Nastase a venit cu ajutoare pentru instituțiile medicale.

- Potrivit unui studiu efectuat de cercetatorii de la Universitatea din New York, au fost descoperite legaturi intre doua puncte de pornire ale pandemiei COVID-19: Westchester, New York și provincia Lodi, Italia. Zonele au fost corelate prin intermediul datelor furnizate de Facebook. Folosind o ecuație…

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava are, incepand de marti, un laborator de biologie moleculara unde vor fi realizate analizele necesare in diagnosticarea infectiei cu COVID-19.Potrivit unui comunicat de presa al SJU Suceava remis, marti, Agerpres, proiectul a fost realizat de o echipa…

- Rectorul Univeristații Politehnica din București, Mihnea Costoiu, anunța faptul ca cercetatorii universitații au inventat un nou tip de dezinfectant care și-a dovedit eficiența impotriva Covid-19. Costoiu arata ca sunt pregatiți sa produca in masa acest tip de dezinfectant.Citește și: Streinu…

- Raspandirea noului coronavirus a pus in alerta oficialii din domeniul Sanatatii din Statele Unite si Europa, care incearca sa gaseasca o solutie. Acestia pot invata din masurile luate de China pentru a face fata epidemiei: carantina in masa, testarea eficienta si distantarea sociala, potrivit Mediafax.In…