Stiri pe aceeasi tema

- Sa fii mama nu este deloc ușor! Anca Serea are o familie numeroasa, iar vedeta a adus pe lume șase copii. Soția lui Adi Sina are doi copii pe nume Sara și David din casnicia anterioara, iar cu artistul ii are pe ceilalți patru. Vedeta susține ca a trecut printr-o perioada destul de dificila, insa a…

- Nu mai este un secret pentru nimeni ca Anca Serea și soțul ei calatoresc destul de mult, iar de aceasta data cei doi au decis sa se relaxeze intr-o vacanța alaturi de cei trei copii ai lor. Vedeta a ales o destinație cu totul speciala, chiar daca dupa cum a marturisit chiar ea a mers de mai multe ori.

- Mirela Vaida este casatorita cu Alexandru din anul 2009 și impreuna au trei copii, o fetița și doi baieței. Prezentatoarea de la „Acces Direct” a dezvaluit ca nu mai doarme in același pat cu soțul ei. Invitata la podcastul interpretului de muzica populara Valentin Sanfira, Mirela Vaida a vorbit și despre…

- In exclusvitate pentru Antena Stars, Anca Serea a oferit detalii despre starea ei de sanatate. Cum se simte vedeta, mai ales pentru ca fanii sunt ingrijorați din cauza ca s-a confruntat cu o tensiune mica. Ce a dezvaluit soția lui Adi Sina.

- Adi Sina și Anca Serea au cu siguranța o chimie aparte și reușesc sa fie indragostiți ca in adolescența, chiar daca au in spate mulți ani de casnicie și cresc impreuna șase copii. Intr-un interviu pentru Antena Stars, cei doi au dat detalii neștiute despe relația lor, iar artistul a vorbit despre toate…

- Anda Ghița trece prin momente dificile, asta dupa ce a ajuns de urgența la spital. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca s-a ales cu o intoxicație dupa ce a consumat cireșe. Iata care este starea de sanatate a Andei Ghița!

- Maria Constantin a decis ca este momentul sa dea adevarul pe fața, astfel ca vedeta a dezvaluit care este cea mai mare frica a ei. Fara a ezita, frumoasa blondina a explicat la Antena Stars de ce se teme cel mai tare! Iata declarațiile exclusive ale artistei!

- Anca Serea și soțul ei, Adi Sina și-a facut bagajele și au plecat in vacanța. Cei doi au ales ca destinație Italia, insa cu toate acestea vedeta a marturisit ca se lupta cu starile de anxietate ori de cate ori merge in vacanțe departe de meleagurile romanești. Iata care este cea mai mare temere a Ancai…