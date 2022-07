Stiri pe aceeasi tema

- Cum sunt legate valurile de canicula fara precedent ce s-au abatut peste Europa cu modificarile climatice? In Marea Britanie temperaturile de peste 40 de grade Celsius au depasit maxime istorice, in timp ce incendiile de vegetatie au parjolit zile si chiar saptamani in sir Franta, Portugalia, Spania,…

- Cod roșu de canicula in Franța, Spania și Marea Britanie. Caldura e din ce in ce mai greu de suportat mai ales pentru pompierii din sudul continentrului care se lupta de cateva zile cu incendiile pe care cu greu le pot controla.

- Peste 10.000 de hectare de padure au fost cuprinse de incendii in sud-vestul Franței.Peninsula Iberica: temperaturi de 40-45 de grade, zeci de incendii in Spania Cod roșu de canicula in Marea Britanie. In Anglia, temperaturile ar putea depași 40 de grade O parte din vestul Europei a continuat sa lupte…

- O portiune din vestul Europei a luptat in acest sfarsit de saptamana contra incendiilor forestiere, o urmare a unui val de caldura, care conform meteorologilor, ar putea bate mai multe recorduri de temperatura la inceputul saptamanii viitoare, relateaza AFP.

- Ceea ce se intampla cu vremea in Europa este fara precedent. Meteorologii emit alerte dupa alerte, mii de incendii de vegetație izbucnind in țari precum Spania, Portugalia, Grecia, Italia sau Romania. Experții vorbesc despre o „cupola de foc” deasupra batranului continent. Pentru prima data in istoria…

- Incendii de vegetație au facut ravagii joi in Portugalia, Spania, Franța și Croația, arzand case și amenințand mijloacele de trai, in timp ce o mare parte a Europei este afectata de un val de caldura care a dus temperaturile la 40 de grade Celsius in unel

