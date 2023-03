Stiri pe aceeasi tema

- Grecia și Bulgaria construiesc proiecte pentru a deveni o poarta puternica pentru accesul gazelor naturale și a energiei electrice catre țarile balcanice, precum și catre Europa de Est. Inceputul a fost facut in vara anului 2022 odata cu conducta pentru transportul gazelor naturale IGB, dupa care…

- PNL lucreaza la proiecte de legi care urmaresc cresterea natalitații in Romania. Printre acestea se numara flexibilizarea programului de munca al parintilor cu copii sub opt ani, gratuitate la transport pentru femeile insarcinate si asigurarea protectiei locului de munca in cazul femeilor care sufera…

- Orice elev poate prezenta dificultați care interfereaza cu procesul de invațare; unele sunt de tip emoțional și altele de tip intelectual. Parinții trebuie sa fie atenți in cazul in care copilul da semne ca nu vrea sa mearga la școala și nu vrea sa invețe, deoarece acest lucru poate aparea din ...

- „Conducatorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.Primele cercetari derulate la locul evenimentului rutier au indicat faptul ca pe un sector de drum in curba și panta, conducatorul auto ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare. La acel moment pe…

- Un elev de clasa a doua a fost sarbatorit opulent, la implinirea varstei de 9 ani. Parinții i-au angajat o cantareața de muzica populara, care a descins alaturi de 3 cameramani și fotografi in sala de clasa, de la Școala „Miron Costin” din Bacau. Evenimentul s-a petrecut joi dimineața, iar aniversarea…

- Cum se acorda deducerea suplimentara pentru parinți cu copii la școala. Declarația pe proprie raspundere. DOCUMENT Parinții angajați, care au copii la școala, gradinița sau creșa, adica minori pana la 18 ani, au dreptul la o deducere suplimentara de 100 de lei lunar din impozitul pe venit. Aceasta facilitate…

- In 2023, deducerile personale se acorda salariatilor dupa noi reguli prevazute de Codul Fiscal. Parintii vor primi o deducere personala suplimentara din impozit pe venit de 100 de lei pentru fiecare copil inscris la creșa, gradinița sau școala, indiferent de salariu, potrivit portalului invatamant.ro.…

- Doi copii și parinții lor au supraviețuit dupa ce mașina in care se aflau, o Tesla, s-a prabușit de pe o stanca și s-a rasturnat de mai multe ori, in California. Cei doi adulți au suferit „rani care nu le pun viața in pericol”, iar cei doi copii au scapat nevatamați, potrivit autoritaților din San Mateo.