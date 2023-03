Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) vrea sa simplifice facturile la gaze naturale, așa cum a facut și cu cele de energie. Marea noutate este faptul ca fele vor putea sa fie platite eșalonat de catre clienții vulnerabili pe o perioada de minimum 3 luni. Masura este prevazuta…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a elaborat și supus consultarii publice un Proiect de Ordin al ANRE care ar trebui sa aduca imbunatațiri cadrului de reglementare pentru desfasurarea activitatii de furnizare a gazelor naturale la locurile de consum ale clientilor finali.…

- Bucataria este locul unde gospodinele se simt bine. Majoritatea sunt dispuse sa faca cele mai bune preparate, dar ce te faci cu mirosul care ramane dupa? Spre norocul lor exista trucul pentru a scapa rapid de mirosul de mancare. Ai nevoie doar de cațiva cartofi și sare, nimic mai mult.

- Ai ramas fara permis de conducere? Iata ce trebuie sa faci pentru a redobandi carnetul de șofer rapid și eficient. Ridicarea permisului de conducere este o masura de siguranța pe care autoritațile o aplica celor care incalca legea la volan. ...

- Cum iți dezgheți parbrizul rapid in perioada iernii. Chiar daca temperaturile sunt cu mult mai ridicate decat normalul perioadei, daca ne trezim de dimineața, in anumite zone ale țarii ne putem trezi cu un parbriz inghețat. Ce facem daca ne grabim sa plecam la munca și trebuie sa dezghețam parbrizul…

- Rapid a obținut o derogare de la UEFA pentru a putea celebra centenarul clubului in Giulești pe data de 25 iunie 2023, perioada in care noua arena a alb-vișiniilor e angrenata in organizarea Campionatului European de tineret. Euro 2023 are loc in perioada 21 iunie - 8 iulie 2023Romania și Georgia organizeaza…

- Sezonul de iarna e departe de a se incheia. Chiar daca vremea nu este (poate) la fel de rece precum ne-am fi așteptat, variațiile de temperatura sunt favorabile dezvoltarii de raceli și diverse infecții respiratorii. Daca te confrunți și tu cu o astfel de situație, ai ajuns la locul potrivit. Ai auzit…

- Dr. Radu Țincu a explicat la TVR INFO ca, dupa perioada de post, secreția pancreatica, digestia sunt incetinite și este bine ca alimentele grase și cele dulci sa fie introduse treptat, pentru a lasa timp corpului sa se adapteze.