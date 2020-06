Cum să îți faci un machiaj curcubeu Cum sa iți faci un machiaj curcubeu Luna aceasta este cunoscuta, la nivel internațional, sub denumirea de „Pride Month”. In fiecare an, in luna iunie, comunitatea LGBTQ sarbatorește in diferite moduri la nivel mondial. In intreaga lume, in aceasta luna speciala se desfașoara diverse evenimente ca o modalitate de recunoaștere a influenței pe care oamenii din comunitatea LGBTQ au avut-o de-a lungul anilor. Așadar, fie ca vrei sa iți arați astfel susținerea fața de comunitatea LGBTQ, fie ca pur și simplu vrei sa atragi toate privirile cu un look excentric intr-o seara de vara, iata cateva idei inedited… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Adica la orele de varf cunoscute Bucurestiul este o metropola BLOCATA, detaliu normal pentru Capitala Romanieie chiar si inainte de aceasta pandemie. Asadar, singura solutie pentru a reduce costurile cu 50% fata de cele ale mersului pe benzina este CONVERSIA pe GPL cu o instalatie Tomasetto…

- In mileniul III, invațamantul la distanța sau e-learning-ul a devenit un instrument esențial in educație și a devenit o industrie extrem de profitabila. Statisticile preconizeaza ca cifra de afaceri in acest domeniu poate sa ajunga pana la aproximativ 320 miliarde de dolari pana la mijlocul acestui…

- Calitatea aerului pe care il respiram iși pune amprenta asupra sanatații noastre. In timp ce nu avem un control direct asupra factorilor poluanți, exista o mulțime de moduri prin care putem asigura un mediu optim atunci cand suntem la birou sau acasa. De altfel, aerul din locuința este mult mai nociv…

- Dupa ce o asistenta medicala din Bumbești Jiu, in varsta de 27 ani, și nou-nascutul acesteia au decedat in operație de cezariana la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Craiova, familia a depus plangere la Direcția de Sanatate Publica (DSP) și la Colegiul Medicilor. Poliția face cercetari sub aspectul…

- RESITA – Faptul ca nu mai avem decat zece bolnavi internati in judet, plus unul la Timisoara, nu inseamna ca spitalele suport COVID-19 vor reveni la functionalitatea dinaintea epidemiei! In momentul de fata e greu de anticipat evolutia imbolnavirilor cu noul coronavirus, daca vom ajunge pe zero sau…

- China "nu intelege" ca sistemul de justitie canadian este independent, insistand sa lege detentia a doi canadieni de arestarea unui membru chinez din conducerea companiei Huawei in Canada, si-a exprimat joi regretul premierul canadian Justin Trudeau, transmite AFP preluat de agerpres. "Canada are…

- Dintotdeauna tehnologia ne-a facut viata mai usoara, insa in contextul raspandirii conoravirusului la nivel mondial, acum cu totii putem observa cat de mult ne poate ajuta aceasta. Multi oameni si-au pierdut locurile de munca, iar multi altii au acum sansa de a lucra de acasa, ceea ce pana…

- Consiliul local a fost convocat joi pentru o sedinta ordinara. Desi situatia provocata de coronavirus la nivel national este una ingrijoratoare, primarul Lugojului nu considera prioritare luarea unor masuri la nivel local. Cel putin pana in acest moment pe ordinea de zi nu se afla nici un punct referitor…