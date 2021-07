Cum să alegi ținuta potrivită în diferite situații Atunci cand ieșim, hainele și incalțamintea sunt cartea noastra de vizita. Chiar daca mergi in locuri unde sa te relaxezi, fie ele chiar și in apropierea locuinței, nu inseamna ca trebuie sa ai un aspect neingrijit. Totuși, trebuie sa ții cont de context și sa combini corect imbracamintea cu pantofii. Iata cum o poți face: […] Articolul Cum sa alegi ținuta potrivita in diferite situații apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ■ mai multe campanii de verificare vizeaza acest domeniu de activitate ■ au fost descoperite numeroase nereguli pentru care au fost aplicate amenzi usturatoare ■ Domeniul constructiilor sta sub lupa inspectorilor de munca, mai multe campanii de verificare desfaurindu-se la firmele de profil. Una dintre…

- Un incendiu provocat intentionat a cuprins o garsoniera, miercuri, 21 iulie, in municipiul Roman, iar pana la sosirea pompierilor 30 de persoane s-au autoevacuat din blocul de locuinte de pe strada Mihai Viteazu, din cauza degajarii masive de fum. Proprietara garsonierei a fost transportata la spital.…

- ■ consilierii judeteni din Iasi vor trebui sa voteze un proiect ce prevede trecerea spitalului de la Spitalul Sfanta Parascheva” la ISU Iasi ■ conform unor surse, pe viitor spitalul ar putea servi pentru… cazarea sinistratilor ■ Vesti deloc bune in ceea ce priveste viitorul Spitalului Letcani: el ar…

- ■ cine doreste, dar in anumite conditii, se pot asigura retroactiv pentru cel mult 6 ani ■ plata se poate face si in rate, dar si intr-o singura transa ■ „achizitia“ se poate face pina cel mai tirziu la data de 31 august 2023 ■ Din nou prin visteria statului bate vintul, iar lipsa lichiditatilor […]…

- In ultimii ani, niciun alt dispozitiv nu s-a imbunatațit la fel de dramatic ca umilul aspirator robot. Hardware-ul și software-ul s-au imbunatațit dincolo de toate așteptarile, iar prețurile au scazut semnificativ, pana la punctul in care aspiratoarele robot sunt acum un instrument de uz casnic accesibil…

- O minora in virsta de 3 ani a murit in chinuri groaznice, dupa ce hainele i s-au aprins in urma unui accident nefericit. Responsabil de uciderea acesteia ar fi unchiul copilei, un minor in virsta de 7 ani. Acesta din urma a incercat sa aprinda focul in soba, iar din greseala s-au aprins hainele fetitei.…

- ■ nedoritul incident s-a petrecut la combinatul siderurgic Arcelor Mittal Steel, un muncitor fiind strivit de o teava Un grav accident de munca, care s-a petrecut spre finalul saptaminii trecute pe platforma industriala a combinatului Arcelor Mittal Steel, dar la un angajator, o firma din Iasi, care…

- ■ au avut loc noua perchezitii, iar opt persoane, intre care doi functionari publici, au ajuns la audieri ■ sint acuze de coruptie, fals si infractiuni silvice ■ la descinderi au participat politisti din alte sapte judete si jandarmi ■ Localitatea Pipirig, dar nu numai, a vuit in zorii zilei de joi,…