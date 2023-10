Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii aradeni au fost solicitați sa intervina in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 16:30, pentru salvarea a trei caini cazuți intr-un bazin cu apa din... The post Pompierii aradeni, solicitați pentru salvarea a trei caini cazuți intr-un bazin cu apa appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- O mie de oameni care se cred caini au facut miting in centrul Berlinului.O mie de oameni care se cred caini au facut miting in centrul Berlinului. Au cerut autoritatilor sa recunoasca aceasta noua categorie de persoane, conform Observator News.ro. Au comunicat intre ei doar prin urlete si latrat.Tinerii…

- Construirea propriei case este un proiect frumos la care fiecare persoana viseaza, mai repede sau mai tarziu. Insa, cu toate acestea, un astfel de proiect poate deveni și puțin stresant daca lipsa unui plan bine pus la punct se simte. Cu toate acestea, pentru a avea o casa care sa fie cu adevarat perfecta…

- „Le-am taiat cozile pentru a-i face mai rai”, și-a motivat barbatul gestul de a taia cozile a doi caini, dupa ce polițiștii din Tulcea i-au intocmit dosar penal pentru rele tratamente aplicate animalelor, informeaza News.ro. „Politistii din cadrul Biroului de Ordine Publica, impreuna cu politisti ai…

- Alimentația este un factor decisiv cand vine vorba despre ingrijirea unui animal, intrucat aceasta inclina balanța catre o sanatate excelenta. De aceea, inainte de a alege hrana umeda caini: https://www.novafood.ro/hrana-umeda-pentru-caini/ potrivita pentru prietenul tau patruped este recomandat sa…

- Motivele pentru care trebuie sa alegi cu atenție abonamentul pentru acasa sunt numeroase, avand in vedere ca netul este necesar in diferite aspecte ale vieții cotidiene:- O comunicare eficienta - o conexiune buna la internet faciliteaza dialogul cu familia, prietenii și colegii de munca, fiind un factor…

- Pe insula Maui, din Hawaii, continua operatiunile pentru gasirea victimelor incendiilor de vegetatie ce au ucis cel putin 80 de persoane. Guvernul american trimite resurse suplimentare in sprijinul eforturilor de cautare, informeaza Rador.Caini dresati special cauta cadavre pe sub daramaturile cladirilor…

- In peisajul dinamic al afacerilor din ziua de astazi, cererea pentru soluții de imprimare eficiente și de inalta calitate este mai importanta ca niciodata. Alegerea furnizorului potrivit pentru nevoile tale de inchiriere imprimante poate avea un impact semnificativ asupra productivitații și rezultatelor…