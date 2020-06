Cum sa alegi bautura perfecta pentru diverse preparate (P)

Stiri pe aceeasi tema

- Daca ai inceput sa mergi la sala, știi deja cat de important este echipamentul pe care il porți. Hainele și incalțamintea purtate in timpul orelor de antrenament trebuie sa te ajute sa realizezi corect toate exercițiile și sa absoarba transpirația. In privința alegerii pantofilor sport pentru sala,…

- Intotdeauna, parfumul este o alegere potrivita cand vine vorba de cadouri facute ei. Totuși, pe piața sunt mii de produse și gusturile pot sa difere de la o femeie la alta. Cum sa alegi un parfum potrivit?

- Potrivit unei opinii a lui Vasile Puscas, ambasadorul Marius Lazurca a informat mediul diplomatic de la Budapesta despre o actiune a guvernului ungar care avea caracteristici „etniciste discriminatorii fata de cetatenii din România”. „Ambasadorul României în…

- In plina pandemie de coronavirus, milioane de oameni de pe intreg cuprinsul planetei au ramas șomeri sau s-au ales cu veniturile „ciuntite”.Australienii au gasit o modalitate inedita de a face bani și in timpul izolarii. Concret, o platforma digitala cuprinde cererile oamenilor care chiar vor sa nu…

- Cluburile de fotbal din Liga 1 sau din eșalonul secund au organizat in ultima perioada diverse meciuri virtuale cu scopul de a strange cat mai mulți bani ca sa ajute cadrele medicale de la diverse spitale din țara in lupta crancena cu pandemia de coronavirus. Cei de la Craiova, clubul și Peluza Nord,…

- Pentru ca in perioadele de post laptele natural este unul dintre alimentele interzise, acesta se poate inlocui cu diverse bauturi eco, perfecte pentru a fi adaugate in diverse rețete culinare, cum ar fi rețetele de prajituri. O astfel de bautura este și Bautura naturala din orez, preparata in casa.

- De 20 de ani in sprijinul mamicilor care au copii cu probleme de sanatate, Monica Sofron este nu doar un nume cunoscut in acest domeniu sensibil, ci și omul cel mai cautat de cei copleșiți de astfel de necazuri. Ea insași a pierdut un copil in lupta cu boala și așa a aparut Asociația umanitara ”Codrin…