Cum poți împiedica urmărirea telefonului mobil Preocuparile legate de confidențialitate și securitate devin o prioritate. Pe piața online și nu numai, exista multe capcane in care poți pica daca nu ești atent. Astfel, vei fi spionat in fiecare moment. Afla care sunt modalitațile prin care poți afla și impiedica pe cineva sa iți urmareasca telefonul mobil. Cum te-ai simți daca cineva ți-ar spiona fiecare mișcare, eventual ți-ar asculta conversațiile și poate chiar ți-ar accesa datele personale fara consimțamantul tau? Ai ști chiar daca ți s-a intamplat asta? Urmarirea telefonului mobil devine o reala problema. Aceste intrebari au atras o atenție… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

