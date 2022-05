Stiri pe aceeasi tema

- Mediul academic romanesc poate primi pana la 10.000 de studenti ucraineni Președintele României, Klaus Iohannis / Foto. presidency.ro. Mediul academic românesc poate primi pâna la 10.000 de studenti ucraineni. Presedintele Klaus Iohannis a reamintit ca atât…

- Academicianul Radu Miron a incetat din viata la varsta de 95 de ani. Unul dintre marii profesori ai Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", matematician de renume si reprezentant de referinta al scolii matematice iesene, ne-a parasit in aceste zile. Profesorul Radu Miron a fost cadru didactic al Facultatii…

- Inspecția Muncii organizeaza, maine, 4 martie 2022, incepand cu ora 10.30, un eveniment online, prin care se dorește prezentarea și explicarea, acolo unde este cazul, a noutaților legislative din 2022, Post-ul ITM organizeaza, vineri, 4 martie, o conferința informativa despre modificarile și noutațile…

- Inspectia Muncii, prin intermediul inspectoratelor teritoriale de munca a desfasurat in anul 2021, o campanie nationala de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sanatate in munca in domeniul construcțiilor. Cele mai frecvente deficiente intalnite in urma controalelor…

- eJobs index salarial: 45,7% dintre angajații din Construcții caștiga salarii cuprinse intre 4.000 și 10.000 lei București, 22 februarie 2022: Domeniul construcțiilor a fost unul dintre puținele care au reușit

- In perioada 11-19 februarie 2022 cincisprezece angajați IGSU din subdiviziunile teritoriale participa la un curs de instruire in domeniul reacționarii la accidente chimice, biologice, radioactive și nucleare ( CBRN) desfașurat in orașul Vyskov, Republica Ceha. Salvatorii vor fi instruiți in domeniul…

- Februarie are o insemnatate deosebita pentru agenția de digital marketing Gun Media care sarbatorește 9 ani de activitate anul acesta. In 2013, cand a inceput totul, agenția era specializata in campanii de Google Ads, urmand ca din 2017 sa-și diversifice serviciile. Robert Trandafir, co-fondator Gun…

- „Mulțumesc președintelui Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, pentru discuția deosebit de valoroasa pe care am avut-o astazi!Am asigurat-o ca Republica Moldova poate conta pe sprijinul nostru, atat de la București, cat și la Bruxelles, și am transmis susținerea deplina pentru derularea masurilor de…