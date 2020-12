Stiri pe aceeasi tema

- Mai bine de 80% dintre români spun ca își vor petrece primul Craciun în pandemie acasa, doar 14% vor merge la parinți sau bunici iar obișnuitele vacanțe în țara sau în strainatate sunt o opțiune doar pentru puțin peste 2% dintre români potrivit unui sondaj online…

- Teo Trandafir și fiica ei, Maia, vor petrece acasa de sarbatori. Pe masa de Craciun aceastea nu vor avea mancaruri traditionale romanesti. Vedeta a marturisit ca va pregati un meniu atipic, mai exact va comanda mancare greceasca, pentru ca este preferata lor. „De sarbatori voi petrece acasa, ca toata…

- Mai bine de 80% dintre romani spun ca iși vor petrece Craciunul acasa, din cauza pandemiei. Doar 14% vor merge la parinți sau bunici și aproximativ 2% vor pleca in vacanțe in țara sau in strainatate, potrivit unui sondaj online realizat la nivel național, la comanda Provident. Potrivit sondajului, Ivox,…

- Mai bine de 80% dintre romani spun ca iși vor petrece Craciunul acasa, din cauza pandemiei. Doar 14% vor merge la parinți sau bunici și aproximativ 2% vor pleca in vacanțe in țara sau in strainatate, potrivit unui sondaj online realizat la nivel național, la comanda Provident, conform Mediafax.…

- Peste 80% dintre romani spun ca iși vor petrece primul Craciun in pandemie acasa, conform unui sondaj online realizat la nivel național prin Ivox, la comanda Provident, scrie Hotnews. Potrivit sursei citate, doar 14% dintre repondenți au spus ca vor merge la parinți sau bunici, in timp ce puțin peste…

- Teo Trandafir și fiica ei vor petrece sarbatorile de iarna acasa. Maia are 16 ani și o relație speciala cu mama ei, astfel ca timpul petrecut impreuna este tot ceea ce iși doresc in aceasta perioada. „Voi petrece acasa, ca toata lumea. Niciodata nu am fostfost un fan al marilor chermeze. Inainte mergeam…

- Teo Trandafir (52 de ani) a dezvaluit recent pentru Click! cum iși va petrece sarbatorile de iarna. Prezentatoare TV este mama unei fiica, Maia, in varsta de 16 ani. Cum iși va petrece Teo Trandafir sarbatorile de iarna? „Voi petrece acasa, ca toata lumea. Niciodata nu am fost fost un fan al marilor…

- In contextul pandemiei de coronavirus, tot mai mulți romani se intreaba cum vor petrece sarbatorile de iarna in acest an și ce masuri vor fi luate pana atunci. Președintele Klaus Iohannis a facut anunțul.