- In fata intensificarii ajutorului militar occidental catre Kiev, Rusia si-a ajustat strategia in Ucraina, vizand noduri de aprovizionare strategice - hangare de armament distruse, poduri si cai feroviare tintite - in timp ce isi urmareste in continuare obiectivul de a prelua sub control o parte a…

- Confruntata cu intensificarea ajutorului militar occidental catre Kiev, Rusia si-a ajustat strategia in Ucraina. Vizeaza acum nodurile de aprovizionare strategice - distruge depozite de armament, bombardeaza poduri si cai feroviare, in timp ce isi urmareste in continuare obiectivul de a prelua controlul…

- Livrarile de armament occidental catre Ucraina inseamna ca alianta NATO este ‘in esenta implicata in razboi cu Rusia’, iar Moscova considera aceste arme ca fiind tinte legitime, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov intr-un interviu difuzat luni, relateaza Reuters. ‘Aceste arme vor fi o…

- Un iaht apartinand miliardarului rus Roman Abramovici a acostat in sud-vestul Turciei, tara care nu aplica sanctiunile occidentale impotriva oligarhilor rusi, printre care proprietarului clubului de fotbal Chelsea, noteaza AFP, preluata de Agerpres. Solaris, un vas de lux cu o lungime de 140 de metri,…

- Cele sase tari occidentale membre ale Consiliului de Securitate al ONU au denuntat vineri folosirea institutiei de catre Moscova pentru a raspandi "dezinformare" si "propaganda", inaintea unei a zecea reuniuni a acestei instante de la invazia rusa din Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Camera inferioara a parlamentului rus (Duma) a adoptat, vineri, o lege care impune o pedeapsa cu inchisoare de pana la 15 ani pentru raspandirea de informatii ”false” in mod intentionat despre fortele armate. Moscova riposteaza, astfel, in presupusul razboi informational referitor la conflictului din…

- Rusia a pierdut aproximativ 3% pana la 5% din tancurile, avioanele, artileria și alte mijloace militare in Ucraina - in comparație cu pierderile ucrainene de aproximativ 10% din capacitați, potrivit a doi oficiali americani familiarizați cu cele mai recente informații, citați de CNN. Fii la…

- Moscova este dispusa sa discute cu Kievul, insa numai dupa ce armata ucraineana va depune armele, a declarat, vineri, ministrul de externe rus Serghei Lavrov, potrivit Reuters si AFP. “Suntem pregatiti pentru negocieri, in orice moment, de indata ce fortele armate ucrainene vor asculta apelul nostru…