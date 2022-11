Stiri pe aceeasi tema

- „Unde se potrivesc mai bine comorile regale decat la Palat? Puse in lumina de arta din colecția familiei regale a Marii Britanii. Va invitam sa descoperiți in Palatul Dacia-Romania pocale, pahare, carafe, cupe cu picior clasate Tezaur care fac parte dintr-un set de masa din cristal aurit comandat de…

- Art Safari, cel mai important eveniment cultural din Romania, gazduiește in inima Capitalei, cea mai valoroasa expoziție de arta din țara, adusa de la Victoria and Albert Museum, Londra, transportata și expusa in condiții de maxima securitate. Tot in inima Capitalei, poate fi vazuta cea mai mare expoziție…

- De cand a fost acolo pentru prima data in urma cu doua decenii, printul Charles, acum rege al Marii Britanii, a vizitat in fiecare an regiunea romaneasca Transilvania, un teritoriu bucolic, presarat cu cladiri medievale, unde monarhul a gasit linistea pe care supusii sai i-au refuzat-o uneori, relateaza…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit , a transmis joi televiziunea de stat britanica, BBC, care a preluat anunțul facut de Palatul Buckingham. „BBC iși intrerupe programul obișnuit pentru a face un anunț important”, a spus prezentatorul de știri BBC și jurnalistul galez Huw Edwards. Dupa…

- Victoria and Albert Museum, Londra, se alatura muzeelor din Romania ca partener Art Safari și aduce la București expoziția „Seeking Truth - The Art of John Constable”, curatoriata de Dr. Emily Knight și Katharine Martin. John Constable a fost unul dintre cei mai renumiți pictori peisagiști din toate…

- 81 de opere extrem de valoroase semnate de John Constable (1776-1837), dar si de Rembrandt, Albrecht Durer, Claude Lorrain si alte nume mari din colectia muzeului londonez sunt imprumutate catre Art Safari si pot fi vazute in perioada 23 septembrie - 4 decembrie, la Palatul Dacia-Romania (Muzeul…