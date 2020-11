Stiri pe aceeasi tema

- Jaful, inspirat din filmele de actiune, a avut loc luni dimineata. Trei infractori au atacat o masina de transport valori care ridica o suma mare de bani din oficiul postal Poste Italiane de pe via Calogero Nicastro din Palermo, Italia.

- Barcelona a reușit o victorie rasunatoare in Italia, 2-0 cu Juventus, iar spiritele din tabara catalanilor par sa se fi calmat. Lionel Messi a reușit al doilea gol al catalanilor, stabilind scorul final din penalty, in minutul 90+1, iar la final a fost protagonistul unui moment induioșator pentru fanii…

- CFR Cluj și-a aflat adversarele din grupa de Europa League. Campioana Romaniei se va duela cu AS Roma (Italia), Young Boys (Elveția) și ȚSKA Sofia (Bulgaria). CFR Cluj a avut o tragere la sorți mixta. Ardelenii au scapat de cele mai grele nume din urna 1, precum Arsenal, Tottenham, Napoli și Bayer Leverkusen,…

- Uniunea Europeana a importat trei milioane de tone de cafea in 2019, cu 14% mai mult decat in urma cu zece ani, iar valoarea totala a importurilor a fost de 7,5 miliarde euro, arata datele publicate joi de Eurostat, cu ocazia Zilei Internationale a Cafelei. Anul trecut, cea mai mare cantitate…

- Dr. Alexandru Rafila crede ca Romania a intrat in valul 2 al pandemiei: “Suntem intr-un moment de transmitere comunitara intensa. Romania se afla in valul doi al pandemiei de coronavirus, crede profesorul Alexandru Rafila, membru in Comitetul Executiv al Organizației Mondiale a Sanatații. El spune ca…

- Pe intreg Globul au nurit un milion de oameni din cauza Covid-19, conform Worldometers. In doar patru țari – SUA, Brazilia, India, Mexic – s-au inregistrat mai mult de jumatate dintre decese. Pe primul loc la acest capitol se situeaza Statele Unite, cu 210.000 decese provocate de coronavirus. Brazilia…

- Raluca Olaru are parte de un inceput perfect la Roma. Sportiva noastra, alaturi de germanca Ana Friedsam, a reusit sa se califice in turul doi al competitiei din Italia, dupa ce a trecut in doua seturi de perechea Sofia Kenin/Mattek-Sands, scor 6-1, 6-4, dupa o ora si 15 minute. Daca primul set a fost…

- Rasa Papillon are printre cei mai inteligenți și ascultatori caini. Chiar daca este un patruped de talie mica, activ și foarte prietenos, aceste este oricand pregatit sa-și apere stapanul. Vezi ce temperament și caracteristici are cainele de rasa Papillon.Una dintre cele mai cunoscute rase de caini…