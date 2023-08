Stiri pe aceeasi tema

- La doi ani distanța de cand au devenit oficial soț și soție, Dani Oțil și Gabriela Prisacariu s-au casatorit și religios, pe 30 iulie 2023. Cei 100 de invitați la petrecerea care a urmat au dansat pana in zori, intr-o atmosfera de poveste, potrivit Click!.

- Dani Oțil este un tatic model și extrem de implicat in creșterea micuțului sau, insa nu intotdeauna lucrurile ii ies exact așa cum și-ar dori, iar dovada stau imaginile facute publice de Gabriela Prisacariu pe rețelele de socializare. In urma cu cateva ore, vedeta a facut publica o fotografie in care…

- Gabriela Oțil s-a afișat in rochie de mireasa la un eveniment monden, iar ea a defilat imbracata ala pe podium. Ei bine, dupa eveniment, partenera prezentatorului de la Neatza cu Razvan și Dani a oferit noi detalii despre nunta care va avea loc in curand. Iata ce declarații a facut soția lui Dani Oțil!

- Nunta Ginei Pistol cu Smiley se anunța a fi evenimentul anului 2023. Fericiții parinți ai micuței Josephine iși vor spune "Da" și in fața lui Dumnezeu, in curand, iar prezentatoarea TV a marturisit ca se afla pe ultima suta de metri cu pregatirile. Intr-o postare pe Instagram, vedeta a vorbit despre…

- De aproape doi ani de zile, de cand au devenit parinți pentru prima data, viața Gabrielei și a lui Dani Oțil a devenit mult mai frumoasa. Cei doi sunt extrem de mandri de baiețelul lor, Luca Tiago, alaturi de care petrec cat de mult timp pot. Ce il invața matinalul de la Neatza pe fiul […] The post…

- Gabriela Prisacariu face pregatiri importante pentru cununia religioasa, care va avea loc in aceasta vara. Soția lui Dani Oțil a ales deja rochia de mireasa și a precizat ca nu va avea mai multe rochii, ci doar una. Iata ce declarații a facut partenera prezentatorului de la Neatza cu Razvan și Dani…