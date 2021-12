Stiri pe aceeasi tema

- Un moment important a avut loc in familia lui Denis Ștefan și a Cristinei. Cei doi și-au creștinat cea de-a doua fetița. Cristina Ștefan a postat primele imagini de la botezul lui Dominique Maria, fiica sa cea mica. Sambata, Cristina și Denis Ștefan au botezat-o pe cea de-a doua fetița. Micuța a primit…

- Liviu Teodorescu și Iulia, soția lui, au plecat in luna de miere, iar aceștia au ales ca destinație Dubaiul. Cantarețul și partenera sa au impartașit cu fanii de pe Instagram imagini de vis din vacanța.

- Oana Zavoranu este in culmea fericirii, asta pentru ca dupa ore intregi de cautari, vedeta a reușit sa dea de urma animalului sau de companie, Ozzy. Așa cum le-a promis fanilor, diva a postat pe Instagram mai multe filmulețe care au surprins exact, pas cu pas, firul cautarilor cațelului.

- Andreea Ibacka este pe ultima suta de metri cu a doua sarcina. Actrița in varsta de 36 de ani este foarte activa chiar și in ultimele zile inainte sa nasca. Intreaga familie și-a petrecut ziua de duminica in parc, iar cea care a atras atenția in mod deosebit a fost Andreea. Saptamana aceasta, Andreea…

- Selly are acum 20 de ani și se bucura de un real succes in mediul online. Are peste trei milioane de abonați pe Youtube, dar și pe Facebook, Instagram sau Tik Tok. Tanarul a fost pasionat de mic de vlogging, parinții l-au susținut intotdeauna și așa a ajuns independent financiar de la 14 ani. Intr-un…

- Alexandra Stan și Emanuel Necatu s-au desparțit la doar cateva luni, iar informația a fost confirmata chiar de tanar in urma unui mesaj postat pe Instagram. Iata ca și artista confirma acest lucru, asta deoarece a renunțat la verigheta pe care o purta pana acum.