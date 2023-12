Stiri pe aceeasi tema

- Familia regala a Marii Britanii este din nou subiect de presa. Asta dupa ce versiunea olandeza a unei noi carti despre familia regala britanica a fost retrasa de la vanzare. Motivul retragerii il constituie, potrivit unor informatii de presa, faptul ca volumul a dezvaluit accidental cine dintre membrii…

- Kate Middleton și prințul William au fost gazdele unei ceremonii de primire fastuoase pentru președintele sud-coreean Yoon Suk Yeol și soția sa, Kim Keon Hee, aflați intr-o vizita oficiala in Regatul Unit al Marii Britanii. Cu toate ca protocolul și formalitațile au fost respectate cu demnitate, privirile…

- Președintele sud-coreean Yoon Suk Yeol și-a inceput oficial vizita de stat in Marea Britanie marți (21 noiembrie). Acesta a fost primit de catre regele Charles. Yoon, care a sosit la Londra luni (20 noiembrie), a primit o garda de onoare și a luat parte la o procesiune spre Palatul Buckingham. Prințul…

- Fostul premier al Marii Britanii, recent numit ministru de Externe al Regatului Unit, David Cameron, a efectuat o vizita neașteptata in Republica Moldova, in tranzit dupa ce a calatorit in Ucraina. Anunțul a fost facut de ministrul de Externe Nicu Popescu intr-o postare pe Facebook.”Am avut placerea…

- Dupa Germania, a venit randul Marii Britanii sa se confrunte cu problemeDupa Germania a venit randul Marii Britanii sa se confrunte cu probleme. Somajul in crestere si ratele tot mai mari sunt primele semne ca furtuna economica este pe drum. Marea Britanie se afla probabil deja in recesiune,…

- Un tanar de 21 de ani suferind de tulburari psihice, care a vrut sa o atace pe regina Elisabeta a II a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord cu o arbaleta in ziua de Craciun din 2021 la Castelul Windsor, a fost condamnat joi, la Londra, la 9 ani de inchisoare.Un tanar de 21 de ani suferind…

- Intre Prințul și Prințesa de Wales și Harry și Meghan nu mai exista cale de impacare! Mai mulți experți au dezvaluit ca relațiile din Familia Regala a Marii Britanii nu mai pot fi reconciliate din cauza acțiunilor lui Harry și Meghan, noteaza click.ro. Se pare ca Prințesa Kate se simte extrem de ranita…

- „Daca vreți sa va imbarcați in revoluția de mare viteza, trebuie sa incepeți sa planificați acum.” Acestea au fost cuvintele lui David Cameron in 2013, cand a anunțat traseul primei rețele extinse de cale ferata de mare viteza din Marea Britanie, cunoscuta sub numele de