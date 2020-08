Cum ajung paiele din plastic un pericol și de ce vor fi interzise Paiele din plastic pe care le folosești sa-ți savurezi sucul au ajuns un pericol pentru tine și mediul inconjurator, așa ca ar putea fi interzise (cumva). In 2015, un clip video publicat pe YouTube in care apareau niște tineri care incercau sa scoata un pai de plastic din nara unei țestoase marine a facut inconjurul lumii și a dat un semnal de alarma cu privire la pericolul presupus de aceste buca Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Lantul de cafenele 5 to go renunta, incepand cu 1 iulie, la paiele din plastic, in locul unora comestibile, in cazul bauturilor reci, si a unora biodegradabile si compostabile, pentru bauturile calde, potrivit unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES.Initiativa 5 to go face parte dintr-un…

- Lantul de cafenele 5 to go renunta, incepand cu 1 iulie, la paiele din plastic, in locul unora comestibile, in cazul bauturilor reci, si a unora biodegradabile si compostabile, pentru bauturile calde, potrivit unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES. Initiativa 5 to go face parte dintr-un plan amplu…

- Compania "Liviu Rebreanu" a Teatrului National Targu-Mures va invita sa va instalati comod in fotolii, ca si cand ati fi in sala de spectacol, si sa vizionati inregistrarea unui spectacol care a facut deliciul publicului in stagiunile precedente. In zilele de luni si vineri, de la ora 20.30, va propunem…

- Dupa ce și-a pus familia, rudele, prietenii și colegii pe jar, anunțand ca a avut coronavirus, Mihai Bendeac s-a justificat in seara zilei de 17 mai, intr-o postare pe canalul sau de YouTube. A facut in direct testul de depistare a anticorpilor Covid-19, s-a ințepat in deget și a așteptat rezultatul.…

- Rezervarea unor lucrari se va face telefonic sau prin e-mail, cu respectarea anumitor intervale orare de ridicare pentru a elimina aglomerarea, se stipuleaza intr-un document ce reglementeaza desfasurarea activitatilor cu publicul din biblioteci in conditii de siguranta sanitara pe perioada starii de…

- O vedeta de pe YouTube, americanul Logan Thirtyacre, a castigat licitatia caritabila pentru lupta cu coronavirusul care include o cina cu celebrul jucator de fotbal american Tom Brady, quarterback-ul echipei Tampa Bay Buccaneers, pentru care a platit 800.000 de dolari, transmite Reuters. Thirtyacre…

- Pavel Bartoș este unul dintre cei mai indragiți prezentatori TV din Romania, insa la baza este un actor talentat. In izolare Bartoș a incercat sa imbine aceste pasiuni, televiziunea și actoria, și, dupa ce și-a facut o emisiune online, acum iși face și un film. Este vorba de un miniserial unde el deține…

- Spectacolul ''In trafic'' de Alina Nelega, care a primit premiul UNITER pentru ''Cea mai buna piesa romaneasca a anului 2013'', va putea fi urmarit online pe canalul YouTube al Companiei "Liviu Rebreanu" a Teatrului National Targu Mures. "Compania 'Liviu…