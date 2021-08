Stiri pe aceeasi tema

- Vremea grea a adus cu ea pagube si victime. In aceasta dimineata o persoana a fost surprinsa sub copac in statia de autobuz. Persoana iin varsta de 45 de ani a reusit sa iasa singura. Ulterior fost preluata de un echiaj SMURD si transportata la spital cu fractura de memebru si escoriatii. Pe strada…

- Cazurile de violența in familie sunt aproape la ordinea zilei in județul Alba și nu numai. Insa de cele mai multe ori, cazurile se sfarșesc unde au inceput: in locuința familiei din cauza faptului ca femeile agresate, din diferite motive nu depun plangere impotriva agresorului, chiar daca au fost batute…

- Un tanar din Alba Iulia a fost condamnat recent la inchisoare cu suspendare pentru o talharie pe care a comis-o in apropiere de Cetatea Alba Carolina, in toamna anului 2020. In fața anchetatorilor, tanarul a recunoscut ca a baut țuica, bere, dar a și luat cateva pastile pentru a amplifica efectul alcoolului…

- Senatoarea PSD Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei, reacționeaza la atacul lansat de USRPLUS la adresa lui Nicușor Dan. Firea pune tensiunile din coaliție, la nivelul Bucureștiului, pe seama dorinței USRPLUS, condus de Vlad Voiculescu, sa puna mana pe spitale. Fostul primar general al…

- Oamenii din Alba traiau mult mai prost decat cei din Sibiu sau Brașov, de exemplu. Nivelul de trai redus al romanilor din județul Alba rezulta fara echivoc din datele recensamantului autoritatilor austro-ungare din anul 1910, considerat de istorici printre cele mai complexe și ultimul, inainte de Unirea…

- Un pick-up, un permis de vanatoare sau o pușca: pentru Ziua Tatalui, pe 20 iunie, statul american Virginia de Vest lanseaza o loterie pentru persoanele care au fost vaccinate pentru a da un impuls campaniei de imunizare. Problema autoritaților e ca, dupa un inceput bun, campania de vaccinare stagneaza…

- O intamplare cu final fericit a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute, cand plutonierul major Marta Adrian și sergentul major Cleja Sebastian, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba, au contribuit la restituirea unui portmoneu. In timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor…