Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL, Florin Roman, susține ca in perioada cat a fost ministru al Finanțelor, Florin Cițu, a incercat sa reduca salariile celor de la CEC și EximBank, insa s-a lovit de rezistența sistemului. Roman arata ca aceasta problema trebuie rezolvata, asta pentru ca in consiliile de administrație…

- Impresarul Anamaria Prodan (48 de ani) s-a contrat dur cu Gigi Becali (62) in spațiul public in ultima saptamana, intr-un scandal generat de transferul lui Dennis Man (22) de la FCSB la Parma.

- Impresarul Anamaria Prodan (48 de ani) s-a contrat dur cu Gigi Becali (62) in spațiul public in ultima saptamana, intr-un scandal generat de transferul lui Dennis Man (22) de la FCSB la Parma. Jigniri și acuze dure au fost aruncat de ambele parți, iar relația de prietenie dintre cei doi s-a prabușit…

- Autoritatile din Uganda au ordonat marti tuturor furnizorilor de internet sa blocheze toate platformele de social media si serviciile de mesagerie, pana la noi ordine, releva o scrisoare a agentiei de reglementare a comunicatiilor din statul est-african, citata de Reuters si AFP. Citește și: Guvernul…

- Uganda a blocat marți toate rețelele sociale pe teritoriul țarii, cu doua zile inaintea alegerilor prezidențiale, scrutin in care Yoweri Museveni, unul dintre cei mai longevivi lideri africani il are ca principal rival pe pop-starul intrat in politica Robert Kyagulanyi, cunoscut sub numele de scena…

- Au trecut zece ani de la moartea Madalinei Manole, insa, fratele regretatei artiste nu poate trece peste! Marian Manole lanseaza noi acuzații grave la adresa lui Petru Mircea, acuzandu-l in mod direct pentru moartea ”fetei cu parul de foc”. Barbatul rupe tacerea in razboiul cu fostul soț al regretatei…

- Toate aceste suferințe l-au pus la pamant, a lasat armele și nu-și dorește sa-și revada nepotul.Este vorba de Petru Jr. baiatul Madalinei Manole care a ramas in grija tatalui sau, indelung hulit de familia Manole. ”Crezi ca as fi fericit daca intr-o buna zi justitia ii va face dreptate Madalinei si…

- Marian Manole (52 de ani), fratele regretatei soliste Madalina Manole, lanseaza o noua propunere de impacare. Propunerea, prin intermediul impact.ro, se adreseaza cumnatul sau, Petru Mircea. Marian spera ca, macar acum, cand nu mai are in viata niciunul dintre parinti, sa faca pace cu al sau cumnat.…