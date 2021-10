Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Arhip, o fetita de cinci ani, disparuta de 15 ani impreuna cu mama ei, respectiv din anul 2006, a fost gasita ingropata in curtea tatalui ei, in Targu Neamt.Magdalena Ursu (foto stanga), in varsta de 26 de ani, si fiica ei, Andreea Arhip (foto dreapta), in varsta de cinci ani, s-au intalnit…

- Antonio Ilie Arhip (51 de ani), suspectul principal in cazul dublei crime, mama și fiica, din Targu Neamț, a primit ieri, 20 octombrie, arest preventiv pentru 30 de zile. El a contestat imediat decizia Tribunalului Neamț, așa ca la Curtea de Apel Bacau se va da o pronunțare definitiva. Dupa ce ieri…

- Unii dintre cei mai apreciati artisti ne dezvaluie locul preferat pentru micile placeri nevinovate! Cleopatra Stratan, Paula Seling si Ion Paladi aleg cofetariile Dulcinella atunci cand vine vorba despre dulciuri fara cusur. Aici gasesc povesti… cu gust, delicii care inveselesc papilele gustative, indiferent…

- Astazi, 2 februarie, pe site-ul Consiliului Județean Neamț a aparut ordinea de zi a unei ședințe de indata, pentru maine, cu nu mai puțin de 6 puncte pe ordinea de zi, plus diverse, semn ca traim vremuri agitate. Daca primul punct la ordinea de zi, modificarea unui HCJ trebuie sa repare una sau mai…

- ■ momentan, aceasta este intr-un centru pentru minori din Piatra Neamt ■ dupa atac chiar ea a cerut ajutor la numarul de urgenta 112 ■ pentru ca nu a putut da amanunte exacte despre locul in care se afla, fortele de ordine au spart usile de la doua apartamente ■ Adolescenta in virsta de 16 […] Articolul…

- Ansamblul “Floricica de la munte”, al Centrului pentru Cultura si Arte “Carmen Saeculare”, aniverseaza cinci decenii de activitate artistica. Aniversarea este marcata de o serie de concerte, completate de un simpozion si o lansare de carte, care vor avea loc in perioada 13-15 august. VINERI, 13 AUGUST…

- Noul președinte al PNL Neamț, alaturi de senatorul Eugen Nazare-Țapu, incearca sa profite de lansarea noului program național de investiții pentru autoritațile locale pentru a reuși atragerea de cat mai mulți bani in zona. La Guvern, in intalniri de lucru, tema a fost aceeași, posibilitați de dezvoltare…

- O adevarata nenorocire a avut loc, in aceasta dupa amiaza, in judetul Bacau: cinci persoane s au inecat in raul Siret, comuna Filipesti, sat Cotu Grosului. Potrivit ISU Bacau la locul evenimentului au fost trimise o autospeciala de stins incendii, un camion, o masina de comanda, o barca si o ambulanta…