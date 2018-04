Stiri pe aceeasi tema

- Liu Yachao, directorul operational de la TAL Education Group, un furnizor de servicii de meditatii pentru elevii chinezi, a devenit al doilea miliardar al companiei, în conditiile în care valoarea actiunilor firmei s-a dublat în ultimul an, informeaza Bloomberg, citat de Agerpres.…

- Liu Yachao, directorul operational de la TAL Education Group, un furnizor de servicii de meditatii pentru elevii chinezi, a devenit al doilea miliardar al companiei, in conditiile in care valoarea actiunilor firmei s-a dublat in ultimul an, informeaza Bloomberg, citat de Agerpres .

- Liu Yachao, directorul operational de la TAL Education Group, un furnizor de servicii de meditatii pentru elevii chinezi, a devenit al doilea miliardar al companiei, in conditiile in care valoarea actiunilor firmei s-a dublat in ultimul an. Potrivit unui raport publicat anul trecut de banca…

- Liu Yachao, directorul operational de la TAL Education Group, un furnizor de servicii de meditatii pentru elevii chinezi, a devenit al doilea miliardar al companiei, in conditiile in care valoarea actiunilor firmei s-a dublat in ultimul an, informeaza Bloomberg. Potrivit unui raport publicat anul trecut…

- O parte dintre cei care comanda produse pe internet sau telefonic din afara spatiului european fenteaza statul la plata taxelor vamale si a TVA. In perioada august-decembrie 2017, Fiscul a recuperat taxe in valoare de 391 de mii de lei, echivalentul a 85 de mii de euro, din care 41% au fost calculate…

- Broadcom a anuntat ca va luat un credit sindicalizat record, de pana la 100 de miliarde de dolari, pentru a finanta propusa achizitie de 121 de miliarde de dolari a producatorului de cipuri pentru smartphone-uri Qualcomm. Aceasta va fi cea mai mare achiziţie realizată vreodată în…

- Un barbat din New York, SUA, care a caștigat 1 milion de dolari la loterie, in urma cu trei saptamani, a murit dupa ce a fost diagnosticat recent cu cancer in faza terminala, scrie Daily Mail.