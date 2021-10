Stiri pe aceeasi tema

- Valul 4 al pandemiei face ravagii in Romania, iar medicii sunt pusi in situatia de a alege pe cine sa salveze prima oara la ATI. Tara noastra ocupa locul al doilea in Europa, dupa Bulgaria, in clasamentul deceselor provocate de de COVID-19. „Se ajunge aici pentru ca oamenii vin de foarte multe ori…

- La aproximativ 80 de km de București, la Mizil, se afla prima fabrica de producție de filtre de aer din Romania și cea mai mare din Europa de Sud-Est.Cum valul patru al pandemiei a explodat in țara noastra, iar spitalele sunt sufocate de pacienți, zeci de filtre de aer și materiale de protecție ajung…

- Femeia a ajuns la spital in luna a opta de sarcina, dupa ce s-a simțit foarte rau. Inainte de a fi preluata de medici, tanara a fost testata pentru COVID-19, rezultatul fiind pozitiv. Cadrele medicale au decis sa o opereze de cezariana in speranța ca bebelușul va fi bine, relateaza Știri Diaspora . La…

- Pacientii cu boli cronice din Romania lanseaza noi semnale de alarma cu privire la dificultatile pe care le intampina, ca urmare a crizei sanitare instaurate de pandemia Covid, amplificata in ultimele zile de criza politica.Bolnavii, in special cei cu afectiuni oncologice sau HIV/SIDA, se tem ca vor…

- Aproape 9.000 de romani au fostt vaccinați in ultimele 24 de ore, peste 6.000 dintre aceștia cu prima doza, a transmis marți CNCAV. DOCUMENTUL poate fi citit AICI Astfel, dintre cele 8.967 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore, 6.346 au primit prima doza de vaccin, iar 2.621 pe…

- Romania a invins astazi selectionata statului Liechtenstein in preliminariile CM 2022, scor 2-0, pe Arena Nationala. Pentru „tricolori” a debutat un nou timisorean – Marius Marin, mijlocasul lui Pisa crescut la Politehnica. Un alt fotbalist cu origini pe Bega selectionat pentru jocurile internationale…

- Medicii atrag atentia ca venirea toamnei ar putea aduce noi infectari Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : 286 de cazuri noi de coronavirus și cinci decese au fost raportate de autoritați în decurs de 24 de ore, dupa realizarea a peste 18 mii de teste. Cele mai…

- Primul caz de infectare cu virusul West Nile, in acest sezon, in Romania Foto: wikipedia.org. Primul caz de infectare cu virusul West Nile raportat în acest sezon în România a fost confirmat în Olt - a anuntat Directia Judeteana de Sanatate Publica.…