Cum a abordat Suedia noul val al pandemiei si de ce Romania are nevoie de restrictii excesive pentru a stopa raspandirea coronavirusului Dupa patru saptamani in care numarul cazurilor de Covid-19 a crescut de la 3.000 la 10.000 de cazuri zilnice, iar numarul deceselor zilnice a inceput sa treaca de 100 de persoane, autoritatile de la Bucuresti sunt gata sa largeasca la nivel national numarul restrictiilor impuse populatiei.



Desi unele din acestea vin sa umple goluri evidente, cum este obligativitatea muncii de acasa acolo unde este posibila, lucru valabil in special in multe din institutiile statului, unele din aceste restrictii starnesc in continuare neincrederea populatiei in eficienta lor.

Sursa articol si foto: business24.ro

