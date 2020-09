Cultivator de canabis, condamnat cu executare Judecatorii de la Tribunalul Dolj au hotarat sa condamne la patru ani si patru luni de inchisoare un doljean acuzat de trafic de droguri de risc. Barbatul a fost arestat preventiv in februarie, la cererea procurorilor DIICOT. Aceștia din urma au susținut ca inculpatul a cultivat canabis, droguri pe care le-a vandut in Craiova. Hotararea instantei nu este definitiva si a fost atacata cu apel de inculpat. Procurorii DIICOT anunțau, in februarie, arestarea unui doljean suspectat de trafic de droguri de risc. Barbatul ar fi inființat doua culturi in-door de canabis. Anchetatorii au sustinut ca drogurile,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

