Cuba: A fost adoptată o lege privind bunăstarea animalelor ce permite în continuare luptele de cocoşi Cuba a publicat sambata un decret-lege privind bunastarea animalelor, primul din istoria tarii, ce prevede amenzi pentru maltratarea animalelor, dar care permite in continuare luptele de cocosi si sacrificii religioase, transmite AFP.



Noua lege este vazuta ca o victorie de societatea civila cubaneza, care vede pentru prima data una din cererile sale transpusa in lege.



Pe 7 aprilie 2019, aproximativ 500 de persoane au marsaluit in Havana pentru a cere o lege pentru protejarea animalelor, primul protest independent si non-politic autorizat vreodata de statul cubanez.

