- Monica Anisie, ministrul Educatiei si Cercetarii a inaugurat vineri, 27 noiembrie, o gradinita moderna in comuna calaraseana Dragalina. Noua unitate de invatamant a costat 1,9 milioane de lei.

- Consilierii școlari vor participa de acum la orele de dirigenție din școli pentru a veni in sprijinul elevilor și al profesorilor. Ministrul Educației, Monica Anisie, a avut astazi o videoconferința cu inspectorii școlari generali, inspectorii școlari generali adjuncți și directorii Centrelor Județene…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat sambata ca tezele școlare nu se vor mai susține in anul școlar 2020-2021 și ca acestea vor fi inlocuite cu evaluarea sumativa. „In ceea ce privește susținerea tezelor, dupa consultarea pe care am avut-o cu toți factorii implicați, am luat decizia ca acestea…

- Fiecare județ va avea un centru de excelența finanțat din bugetul Ministerului Educației Naționale. Ministrul Educației și Cercetarii, Monica Anisie, a aprobat, prin ordin, inființarea de centre de excelența in fiecare județ și in municipiul București. Acestea vor funcționa ca unitați conexe ale Ministerului…

- Ministrul Educației și Cercetarii, Monica Anisie, a anunțat luni ca un milion de copii din Romania invața in sistem exclusiv online, in contextul limitarii raspandirii coronavirusului. Oficialul a facut apel la inspectorii școlari generali și catre inspectorii școlari sa intensifice activitatea de monitorizare…

- Vineri seara, ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat ca toate unitațile de invațamant din țara vor fi inchise pentru trei zile, in perioada alegerilor locale, noteaza Edupedu.ro. Toate școlile din Romania se inchid Anterior insa, Comitetul pentru Situații de Urgența menționase ca școlile din…

- Școlile vor fi inchise cel puțin 3 zile in perioada alegerilor, a anunțat, vineri seara, ministrul Educației, Monica Anisie. In funcție de decizia autoritaților locale, este posibil sa fie alocata și a patra zi libera, așa cum s-a decis deja in București. Ministrul Educației a anunțat, vineri, ca elevii…

- Doar 80% din școlile din Romania sunt pregatite pentru reluarea cursurilor. Ministrul Educatiei, Monica Anisie, sustine ca, potrivit raportarilor primite din teritoriu vineri dupa amiaza, aproximativ 80 la suta dintre unitatile de invatamant sunt pregatite pentru deschiderea scolilor in privinta…