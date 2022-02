Stiri pe aceeasi tema

- Danuț Lupu (54 de ani), fost fotbalist la Dinamo și Rapid, a prefațat derby-ul dintre cele doua echipe. Rapid - Dinamo se joaca in aceasta seara, pe Arena Naționala, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Fostul internațional considera ca nu…

- Fotbaliștii de la CS Universitatea Craiova și Chindia Targoviște au trimis un mesaj comun de pace inaintea meciului de astazi, din runda cu numarul 28 a Ligii 1. Lumea sportului reacționeaza prin propriile mijloace in fața razboiului crunt declanșat de Vladimir Putin pe teritoriul Ucrainei. CS Universitatea…

- Dinamo e foarte aproape sa mai bifeze un transfer, chiar inaintea derby-ului bucureștean cu Rapid de sambata. „Cainii” il vor lua de la Gaz Metan și pe Christian Irobiso (28 de ani), cel care, incepand de miercuri, va deveni jucator liber de contract. Roș-albii au transferat pe banda rulanta in pauza…

- GSP a intrebat toate cele 16 cluburi daca ar fi de acord cu blocarea unei sume din contractul cu televiziunile, care sa protejeze contractele fotbaliștilor, iar mai mult de jumatate dintre ele se arata dispuse sa accepte o astfel de masura, in frunte cu FCSB și Dinamo # Printre cele care se opun se…

- Dinamo - Gaz Metan 4-0. Flavius Stoican, antrenorul „cainilor”, e deja cu gandul la derby-ul de runda viitoare, cu Rapid, pe Arena Naționala (sambata, 20:30). Flavius Stoican și-a asigurat liniște pentru a pregati derby-ul cu Rapid, dupa 4 puncte luate in ultimele doua runde. Antrenorul s-a scos tot…

- Dinamo și FCSB se intalnesc duminica, de la ora 20:00, in derby-ul Ligii 1, iar suporterii au inceput deja duelul. Ultrașii roș-albaștri, prezenți la pe Arena Naționala la meciul cu CFR Cluj, vor sa vina in numar mare și la meciul cu Dinamo, dar acuza ca formația alb-roșie le pune bețe in roate. ...

- Partidele românești se întorc dupa pauza dintre ani, iar primele doua runde ale anului dețin o aura aproape decisiva în lupta pentru trofeul suprem.Susține-ți echipa favorita pe Betano cu cele mai bune Cote, BetCombo (pre-meci și LIVE), oferta completa de pariere și retrageri…

- FCSB - Rapid. Peste 15.000 de fani au fost prezenți pe Arena Naționala, iar meciul a inceput intr-o atmosfera incendiara. Peluza Nord, galeria FCSB, a ales sa afișeze mesaje impotriva patronului echipei, Gigi Becali. A fost primul meci pe care FCSB l-a jucat acasa cu spectatori de la plecarea lui Edi,…