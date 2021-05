Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care vin in Polonia din Brazilia, India sau Africa de Sud vor intra in carantina, a declarat marti ministrul polonez al sanatatii, care a anuntat in acelasi timp ca 16 cazuri de COVID-19 cu varianta indiana a coronavirusului SARS-CoV-2 au fost confirmate in Polonia, transmite Reuters.…

- Persoanele care vin in Polonia din Brazilia, India sau Africa de Sud vor intra in carantina, a declarat marti ministrul polonez al sanatatii, care a anuntat in acelasi timp ca 16 cazuri de COVID-19 cu varianta indiana a coronavirusului SARS-CoV-2 au fost confirmate in Polonia, transmite Reuters,…

- „Trebuie sa ințelegem ca, atunci cand apare o varianta noua, e doar o chestiune de timp pana ajunge peste tot. Sunt de acord ca nu sunt suficiente date. Aceasta tulpina indiana, care are doua mutații (...) este de urmarit in viitor (...) Este o perioada in care nu trebuie sa fim ingrijorați dar trebuie…

- „Trebuie sa ințelegem ca, atunci cand apare o varianta noua, e doar o chestiune de timp pana ajunge peste tot. Sunt de acord ca nu sunt suficiente date. Aceasta tulpina indiana, care are doua mutații (...) este de urmarit in viitor (...) Este o perioada in care nu trebuie sa fim ingrijorați dar trebuie…

- Autoritatea sanitara a declarat ca varianta, cunoscuta sub numele de VUI-202103/01 (linia B.1.324.1), a fost investigata inca din 4 martie dupa ce au fost depistate doua cazuri in sud-estul Angliei la persoane care calatorisera in Antigua.Oamenii de știința spun ca mutațiile virusului sunt inevitabile,…

- Autoritatea sanitara a declarat ca varianta, cunoscuta sub numele de VUI-202103/01 (linia B.1.324.1), a fost investigata inca din 4 martie dupa ce au fost depistate doua cazuri in sud-estul Angliei la persoane care calatorisera in Antigua.Oamenii de știința spun ca mutațiile virusului sunt inevitabile,…

- O tulpina a noului coronavirus descoperita intr-o ferma de nurci din nordul Poloniei poate fi transmisa de la nurca la om si viceversa, a anuntat sambata Ministerul Sanatatii polonez, informeaza Reuters, citat de Agerpres .

- O tulpina a noului coronavirus descoperita intr-o ferma de nurci din nordul Poloniei poate fi transmisa de la nurca la om si viceversa, a anuntat sambata Ministerul Sanatatii polonez, informeaza Reuters . La finalul lunii ianuarie, COVID-19 a fost descoperita la nurci intr-o ferma din districtul polonez…