Stiri pe aceeasi tema

- O noua desparțire in showbiz. Dupa 8 ani de relație, Sore și tatal fetiței sale, Mircea Julean, s-au desparțit. Chiar cantareața a anunțat pe pagina sa de socializare separarea de partenerul ei.

- Dodo se pregatește de botezul fiului ei, iar cantareața a anunțat la Antena Stars ca va fi un eveniment mare pentru micuțul Patrick. Cantareața are toata susținerea noului iubit, cel care o face fericita dupa ce tatal copilului a decis sa iasa din viața ei. Tot el o și ajuta financiar pentru ca totul…

- Xonia s-a desparțit de iubitul ei, cu puțin timp inainte de a participa la „Survivor Romania” 2022. Din pacate, relația nu a mers, deși vedeta se mutase in America alaturi de barbat, nu inainte de a-și vinde tot ce avea in Romania. Fosta concurenta de la Survivor era decisa sa se mute definitiv in America,…

- Dupa trei ani de relație, Otilia Bilionera s-a desparțit de iubitul strain. Artista a marturisit ca nu a putut renunța la religia ei pentru a iși intemeia o familie cu el. La scurt timp dupa ce s-a intors de la „Survivor Romania” au existat zvonuri ca relația artistei ar fi ajuns la final. Acum, Otilia…

- Rasturnare de situație in cazul tragediei de la Timișoara! Apropiații Iuliei au facut declarațiile pe care o țara intreaga le aștepta cu sufletul la gura. Se pare ca, in realitate, unul dintre copiii tinerei de 32 de ani, adica baiețelul, ar fi fost facut cu Marcel, fostul iubit al Iuliei, nu cu Alexandru.

- Cristina Vasiu iubește din nou, asta dupa ce artista a trecut printr-o desparțire in urma cu cateva luni. Cantareața a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca are o relație cu Catalin de doua luni jumatate și iși dorește sa petreaca sarbatorile alaturi de el.

- Fanii Andreei Mantea știu deja ca o pot vedea la Kanal D, ca moderatoare a emisiunii „Casa Iubirii”. In viața profesionala ii merg lucrurile bine. Dar, se pare ca Andreea Mantea pe plan personal nu prea are noroc. Dupa o prima relație Cu Cristi Mantea, din care a rezultat fiul ei David, ultima relație…

- Cantareata canadiana Grimes a confirmat nasterea celui de-al doilea copil al sau cu Elon Musk, informeaza joi UPI si People. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…