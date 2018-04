CTP incepe lucrarile la al doilea sau parc logistic din judetul Cluj

Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltatorul de parcuri industriale si logistice CTP a inceput lucrarile de constructie in CTPark Cluj II, un nou parc logistic situat in apropiere de Cluj-Napoca, in localitatea Floresti, anunta, luni,...

- CTP, dezvoltator si administrator de parcuri industriale si logistice, a inceput lucrarile de constructie in CTPark Cluj II, situat in apropiere de Cluj-Napoca, in localitatea Floresti, proiect de 30.000 mp care va fi finalizat in decembrie 2018. Proprietatea va avea o suprafata totala inchiriabila…

- Firme din Japonia sunt interesate de proiectul de construire a metroului la Cluj-Napoca, pentru care se va realiza, intr-o prima etapa, studiul de prefezabilitate, care va oferi informatii despre costuri si traseu, declara primarul Emil Boc, citat de Mediafax. Emil Boc a declarat, joi, presei ca realizarea…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anuntat joi ca firme din Japonia ar fi interesate de proiectul metroului pe care administratia locala ar dori sa il construiasca, ca solutie la traficul aglomerat din oras. De altfel, în bugetul local din acest an a fost alocată o sumă pentru…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anuntat, joi, suplimentarea cu inca un avion Airbus A320 a bazei sale din Cluj si suplimentarea zborurilor de pe aeroportul din Transilvania. Noua aeronavă va asigura suplimentarea cu 21 de frecvenţe săptămânale, inclusiv pe cele şapte…

- Locuitorii din Floresti, comuna situata la periferia municipiului Cluj-Napoca in care traiesc 38.000 de oameni, au lansat o petitie in mediul online prin care isi arata nemultumirea fata de dezinteresul aratat de autoritatile locale fata de problemele lor.

- Conform datelor Wizmo.ro, platforma imobiliara dedicata atat sectorului rezidential, cat si celui de business, cele mai listate tipuri de proprietati in 2017 pe segmentul rezidential au fost apartamentele cu doua camere. De asemenea, cele mai multe listari de anul trecut, atat pentru vanzare, cat…

- Primaria din Cluj-Napoca a alocat primii bani pentru viitorul metrou din oras. Deocamdata, 3 milioane de lei vor fi cheltuiti cu studiul de fezabilitate. Transportul in comun subteran ar putea deveni o realitate abia peste 10 ani.