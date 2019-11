Stiri pe aceeasi tema

- CSU Sibiu a pierdut, miercuri, in fața lui Bahcesehir Koleji, cu scorul de 81-83, in grupele Cupei Europa la baschet, potrivit Mediafax.In primul sfert, Bahcesehir a reușit 29 de puncte, in timp ce CSU Sibiu, doar 22. Cel de-al doilea sfert a fost caștigat de CSU Sibiu, cu 22-19. In sfertul…

- Echipa CSU Sibiu a fost invinsa, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 83-81, de formatia turca Bahcesehir Istanbul, in grupa D a FIBA Europe Cup.In celalalt meci din grupa se intalnesc, tot miercuri, CSM Oradea si Fribourg. Etapa urmatoare programeaza, la 13 noiembrie, confruntarile…

- CSM CSU Oradea a invins clar formatia elvetiana Fribourg Olympic, cu scorul de 79-60 (24-22, 18-13, 20-14, 17-11), miercuri seara, in deplasare, intr-un meci din Grupa D a competitiei masculine de baschet FIBA Europe Cup. Campioana Romaniei a reusit a treia victorie consecutiva in grupa,…

- ​Campioana României la baschet masculin, CSM Oradea, este liderul grupei D a FIBA Europe Cup, dupa etapa secunda, iar vicecampioana CSU Sibiu, în aceeasi grupa, se afla pe ultimul loc, informeaza News.ro.Ambele echipe au jucat miercuri în grupa D, cu rezultatele: Bahcesehir Istanbul…

- Echipa de baschet masculin U Banca Transilvania Cluj a obtinut o victorie, marti, in primul meci disputat in grupa G a FIBA Europe Cup, scor 86-80 in deplasare cu formatia Sodertalje, campioana Suediei. In aceeasi grupa se disputa, miercuri, partida BC Balkan Botevgrad (Bulgaria) - Enisey…

- Ieri s-a disputat primul turneu de baschet al Campionatului National de baschet U14 iar echipa de baschet a CSS Sighet a fost gazda primului turneu al grupei 13. Alaturi de CSS Sighet in grupa se mai afla ACS Magic Satu Mare si ACS Wild Cats Baia Mare. La final de turneu echipa sigheteana ocupa deocadata…

- Campioana en-titre a Romaniei la baschet masculin, CSM Oradea, va evolua in grupa D a FIBA Europe Cup, dupa eliminarea din Basketball Champions League. In grupa D se afla si vicecampioana CSU Sibiu, iar in preliminarii va intra U BT Cluj, potrivit news.ro.CSM Oradea a fost eliminata, vineri…