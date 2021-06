CSM Lugoj a anunțat numele celor opt întăriri pentru stagiunea 2021-22 de volei feminin CSM Lugoj a trecut prin transformari importante in aceasta vara la sectia de mare succes a clubului – cea de volei feminin. Timisencele au bifat sapte despartiri, dar si-au completat lotul cu opt jucatoare, dintre care jumatate sunt straine. Printre jucatoarele care au plecat dupa editia 2020-21 s-au numarat si „straniere”. Dar lotul banatencelor cunoaste si […] Articolul CSM Lugoj a anunțat numele celor opt intariri pentru stagiunea 2021-22 de volei feminin a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

