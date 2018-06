Stiri pe aceeasi tema

- CSM CSU Oradea a castigat al doilea sau titlu de campioana nationala la baschet masculin, marti seara, dupa ce a invins-o pe CSM Steaua Eximbank Bucuresti cu scorul 92-89 (15-21, 26-19, 18-18, 33-31), in Sala Mihai Viteazul din Bucuresti, in meciul al patrulea al finalei Ligii Nationale. AGERPRES…

- Echipa de baschet masculin CSM Oradea a castigat marti, in deplasare, al doilea titlu national din palmaresul sau, dupa ce a invins in meciul patru din cinci programate formatia Steaua CSM EximBank Bucuresti, cu scorul de 92-89 (41-40), in finala Ligii Nationale.In primele patru partide, scorul…

- Finala Ligii Naționale de baschet masculin 2018. Incepe Steaua – CSM Oradea. U Cluj conduce in finala mica. 3 iunie (meciul 1 din finala mica) U-Banca Transilvania Cluj-Napoca – BC CSU Sibiu 94-89 (1-0) 4 iunie (meciul 1 din finala mare) CSM CSU Oradea – CSM Steaua București Eximbank (ora 20:00, DIGI…

- Play-off Liga Naționala de baschet masculin 2018. Meciurile din sferturi incep de miercuri. Iata duelurile din primul tur al fazelor eliminatorii. Meciul 1, miercuri (02.05), ora 18:00 U-BT Cluj-Napoca (1) vs Phoenix Galați (8) 98-69 (1-0) Meciul 2, vineri (04.05), ora 18:00 U-BT Cluj-Napoca vs Phoenix…

- Campioana en-titre la baschet masculin, U BT Cluj, a invins sambata, in deplasare, liderul clasamentului, CSU Sibiu, cu scorul de 88-70, si intra in faza play-off de pe prima pozitie. Meciurile din play-off incep in 2 mai.Sambata s-au disputat meciurile din ultima etapa Top 6, iar rezultatele…

- Liderul Ligii Nationale de baschet masculin, BC CSU Sibiu, si campioana U-Banca Transilvania Cluj au pierdut meciurile sustinute miercuri in deplasare in Grupa 1-6. BC SCM Timisoara a dispus de BC CSU Sibiu cu 84-70 (17-17, 29-14, 26-16, 12-23), ardelenii suferind al treilea esec din ultimele cinci…