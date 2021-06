Stiri pe aceeasi tema

- Scoția - Cehia se joaca azi, de la 16:00, in a doua partida a Grupei D de la Campionatul European 2020. In cealalta confruntare, Anglia a trecut de Croația, scor 1-0, și s-a instalat pe prima poziție. Cotate doar cu șansa a treia și a patra, Scoția și Cehia au șansa sa se implice in lupta pentru un…

- Scoția și Cehia se intalnesc luni, de la ora 16:00, in prima runda a grupei D de la Euro 2020. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la pe Pro TV. In primul meci al grupei D, Anglia a invins Croația, scor 1-0. ...

- Anglia și Croația se intalnesc ACUM, in primul meci al grupei D de la Euro 2020. Partida a inceput la 16:00 și e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. Din grupa D mai fac parte Cehia și Scoția. liveTEXT » Anglia - Croația 0-0 Click AICI pentru LIVE și statistici Anglia - Croația, echipe de start…

- Campionatul European de fotbal a debutat pe 11 iunie cu meciul Turcia – Italia, scor 0-3 , si se va incheia pe 11 iulie. Competiția continua sambata, cu alte trei meciuri. De la ora 16:00, Tara Galilor va evolua la Baku, impotriva Elvetiei, in Grupa A., de la ora 19:00 Danemarca va primi replica Finlandei,…

- Campionatul European de fotbal va debuta pe 11 iunie si se va incheia pe 11 iulie. EURO 2020 va fi gazduit de 11 orase de pe continent, printre care si Bucuresti. Programata initial in 2020, competitia a fost amanata pentru 2021 din cauza pandemiei de coronavirus. EURO 2020 celebreaza 60 de ani de la…

- Turneul final al EURO 2020 la fotbal, care va fi gazduit de 11 orase de pe continent, printre care si Bucuresti, va debuta pe 11 iunie si se va incheia pe 11 iulie, informeaza AGERPRES . Meciul de deschidere va fi cel dintre Italia si Turca, pe 11 iunie, pe Stadio Olimpico din Roma. Finala va avea loc…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Croatiei, Zlatko Dalic, a anuntat luni componenta echipei sale de 26 de jucatori, intinerita, dar condusa de veteranul Luka Modric, vicecampion mondial in 2018, care va evolua la EURO 2020 (11 iunie - 11 iulie), scrie AFP. "Ultimele noastre rezultate…

