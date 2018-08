Stiri pe aceeasi tema

- Grecia trebuie sa proceseze mai rapid solicitarile de azil si sa mute solicitantii de azil de pe insulele sale, unde multi dintre ei traiesc in conditii improprii si periculoase, a declarat vineri Dunja Mijatovic, comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, relateaza Reuters, informeaza…

- Autoritatile turce au arestat, dupa alegerile generale desfasurate duminica, 324 de membri ai serviciilor de securitate suspectati de implicare in tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, informeaza site-ul agentiei Reuters, conform mediafax. Autoritatile turce au anuntat miercuri arestarea…

- Misiunea de observatori in Turcia a Organizatiei pentru Cooperare si Securitate in Europa (OSCE) a afirmat luni ca partidele de opozitie nu au beneficiat de conditii egale pentru campania electorala si ca presedintele in exercitiu si partidul de guvernamant s-au bucurat de avantaje necuvenite, relateaza…

- Autoritațile germane au confirmat, luni, ca l-au reținut pe Rupert Stadler, șeful Audi, divizia de lux a Volkswagen, scrie Bloomberg. Stadler este figura cea mai importantă la nivelul grupului care este arestată în scandalul falsificării testelor de poluare de la Volkswagen. …

- Banca Centrala a Turciei a decis miercuri sa majoreze dobanda de politica monetara cu 300 de puncte de baza, in ideea de a pune capat scaderii cursului de schimb al lirei si a restabili increderea...

- Dupa alegerile din iunie, Turcia va deveni republica prezidențiala, ceea ce da președintelui puteri mai mari asupra politicilor economice ale țarii. Lira turcească a coborât până la un nou minim istoric, după ce preşedintele Recep Tayyip Erdogan şi-a anunţat…

