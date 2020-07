Stiri pe aceeasi tema

- Cluburile de fotbal UTA Arad, ACS Poli Timisoara si CSM Poli Iasi regreta disparitia antrenorului Ionut Popa, decedat, joi dimineata, la varsta de 67 de ani, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad in urma unor probleme cardiace. Gruparea aradeana din Liga a II-a, prima dar si ultima pe care…

- JUDECATA…A inceput cel mai complicat proces al anului, arbitrat de instantele iesene. Evenimentul care acum doi ani a socat Vasluiul, dupa ce un recidivist a fost impuscat mortal de un politist, care tocmai desconspirase la Vaslui caracatita din IPJ, a ajuns la judecata. Va fi un spectacol al avocatilor…

- Tribunalul Timiș i-a audiat, astazi, pe inculpații din dosarul de trafic de cocaina al gruparii condusa de Lucian Boncu care la termenul anterior nu au mers pe procedura simplificata pentru a beneficia de reducerea pedepsei. Lucian Boncu a dat cea mai lunga declarație, avand in fața hartiile pregatite…

- In Tulcea, dintr o dubita a fost pierdut cu ocazia incarcarii un pachet ambalat continand un kilogram de cocaina.Ieri, Tribunalul Tulcea a avut loc un nou termen in dosarul celor doi cetateni sarbi cercetati in stare de arest preventiv pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc…

- Surpriza la primul termen de judecata de la Tribunalul Timiș al dosarului de trafic de cocaina al gruparii conduse de Lucian Boncu, in care au fost trimiși in judecata 13 inculpați – 6 dintre aceștia au mers pe procedura simplificata pentru a beneficia de reducerea pedepsei. Marius Oltean, Alin Cionca,…

- ..achizitiile care i-au dat de gol au fost vilele scumpe și masinile de lux. Vile, terenuri si masini de lux achizitionate de membrii unei grupari din judetul Valcea, specializate in fraude informatice si trafic de droguri, au atras atentia procurorilor DIICOT. Gruparea a reusit sa stranga sume uriase…

- Curtea de Apel Timișoara a dat, astazi, o veste proasta gruparii de traficanți de cocaina condusa de liderul interlop Lucian Boncu. Va reamintim ca prin rechizitoriul DIICOT au fost trimiși in judecata Lucian Boncu, Paul Ștefan, Marius Oltean, Alin Cionca, Deian Miloșev, Stelian Bona, Remus Banciu,…

- DIICOT Timișoara a solicitat, astazi, rearestarea liderului interlop Lucian Boncu și a lui Deian Miloșev, in dosarul de trafic de cocaina in care au fost trimiși in judecata, pentru ca nu au respectat condițiile impuse de instanța. Cand au fost trimiși in arest la domiciliu li s-au stabilit mai multe…