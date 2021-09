Administratia presedintelui american Joe Biden a anuntat ca va accelera ritmul expulzarilor cu avionul a peste 10.000 de migranti, mai ales haitieni, masati de mai multe zile sub un pod in Texas dupa ce au trecut frontiera din Mexic. Potrivit AFP, migrantii au sosit la Del Rio, in Texas, dupa ce au traversat fluviul Rio Grande. De la mai putini de 2.000 la inceputul saptamanii, vineri se adunasera peste 10.500, conform primarului localitatii, Bruno Lozano, care se asteapta la numeroase alte sosiri. Departamentul pentru Securitate Interna (DHS) a informat, intr-un comunicat, ca va ‘obtine transporturi…