Recent, Cristina Ich (34 de ani) a fost invitata in emisiunea Marius Tuca Show, difuzata de Aleph News. In cadrul interviului, Cristina a vorbit despre cariera, dar și despre familia ei. Cristina Ich, dezvaluire emoționanta despre viața și mama ei: „Foarte puțina lume știe lucrul asta” „Am copilarit la țara. Am crescut alaturi de mama și de bunicii mei. Mama este o femeie extraordinar de frumoasa și de blanda, care a avut mare grija de mine. Ea și bunicii mei. Are o poveste pe care eu nu am incercat niciodata sa o expun pe Instagram. Am incercat de fiecare data sa am familia perfecta. Eu am crescut…