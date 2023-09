Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo (38 de ani) susține ca Juventus i-a ramas datoare dupa salariile neplatite in perioada pandemiei. Golgheterul portughez vrea 19,9 milioane de euro și pentru asta se va adresa justiției, dupa cum anunța cotidianul Gazzetta dello Sport. Se aduna tot mai multe probleme pe capul „Batranei…

- Cristiano Ronaldo, anunț despre rivalitatea cu Lionel Messi. Starul lusitan a vorbit despre „duelul” cu argentinianul care a caștigat Cupa Mondiala alautri de selecționata sa, Argentina. Cristiano Ronaldo nu a fost nominalizat pentru Balonul de Aur din 2023. Astfel, rivalitatea celor doi pare ca s-a…

- Cristiano Ronaldo caștiga 200 de milioane de euro pe sezon in Arabia Saudita, dar nu are parte de lux peste tot pe unde merge. Starul portughez și coechipierii de la Al-Nassr au trait o experiența neplacuta in deplasarea de la Al-Fateh. Cum arata camera pe post de vestiar in care a trebuit sa se schimbe…

- Joao Felix (23 de ani), care nu intra in planurile lui Diego Simeone la Atletico Madrid, și-a dat casa spre inchiriere și așteapta transferul. Atacantul imprumutat la Chelsea in sezonul trecut nu a jucat niciun minut in actuala ediție din LaLiga. Din cel mai scump transfer facut in LaLiga in 2019 (127…

- Mircea Lucescu este unul dintre cei mai de succes antrenori romani. In aceasta vara a avut oferte de la mai multe echipe, printre care Fenerbahce și Al-Nassr, formația la care joaca starul Cristiano Ronaldo. Tehnicianul lui Dinamo Kiev a dezvaluit, in exclusivitate, pentru Playsport de ce a refuzat…

- Cristiano Ronaldo (38 de ani) face o gramada de bani și din rețelele sociale. Cel mai bine platit sportiv din lume ia 2.397.000 de dolari la fiecare postare a sa. Starul portughez ii devanseaza pe Kylie Jenner (1,8 milioane) și pe Lionel Messi (1.777.000). Cristiano Ronaldo doboara noi recorduri atat…

- Cristiano Ronaldo a depașit un nou record, de data aceasta in lumea afacerilor. Starul portughez este vedeta cea mai bine platita pentru o reclama pe Instagram, dupa ce a reușit sa o depașeasca pe Kylie Jenner. Pentru o singura postare primește 1.87 milioane de lire sterline, capitol care il situeaza…

- Cristiano Ronaldo, bucurie nebuna dupa ce golul i-a fost confirmat de VAR. Starul lusitan a marcat in partida cu Islanda, in finalul meicului. Fotbalistul lui Al-Nassr a ajuns astfel la o serie de cifre uriașe. Dupa partida din Islanda, Cristiano Ronaldo a devenit fotbalistul cu cele mai multe selecții…