Cristiano Ronaldo are COVID-19. Cum se simte fotbalistul

Cristiano Ronaldo are COVID-19 și se afla in izolare. Fotbalistul se afla in cantonament cu echipa naționala a Portugaliei atunci cand a fost depistat pozitiv. Cristiano Ronaldo a intrat in izolare dupa ce a aflat ca este bolnav de COVID-19. Federația Portugheza de Fotbal a confirmat rezultatul testului și a anunțat ca atacantul de 35 de ani a parasit deja cantonamentul. Acesta nu va juca miercuri in meciul Portugalia – Suedia din cadrul Ligii Natiunilor. Starul echipei Juventus Torino este asimptomatic, insa va trebui sa stea zece zile in carantina și sa aiba un test negativ pentru a reveni…