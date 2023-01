Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo va debuta in Arabia Saudita, dar nu in tricoul lui Al-Nassr. Rudi Garcia, antrenorul lui Al-Nassr a confirmat ca portughezul va fi titular in super-duelul cu PSG, programat pe 19 ianuarie. Ronaldo nu a jucat pana acum pentru Al-Nassr, el fiind in continuare suspendat dupa un incident…

- Condiții de „șeic” pentru Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Dupa ce transferul la Al-Nassr a fost oficializat, superstarul portughez a beneficiat de cele mai bune servicii din partea oficialilor arabi. Cristiano Ronaldo a devenit cel mai bine platit fotbalist din lume, cu un salariu de 200 de milioane…

- Transferul lui Cristiano Ronaldo la Al-Nassr inca nu a fost inregistrat! Oficialii sauditi au facut anuntul si au dezvaluit faptul ca starul lusitan inca nu poate evolua pentru noua sa echipa deoarece exista prea multi jucatori straini in lot. Cristiano Ronaldo a semnat cu Al-Nassr, fiind prezentat…

- Cristiano Ronaldo a facut o gafa de proportii la conferinta de prezentare la Al-Nassr. Atacantul in varsta de 37 de ani a semnat un contract valabil pana in 2025 cu gruparea din Arabia Saudita si va incasa 200 de milioane de euro pe an la noua sa echipa. Ronaldo este nerabdator sa revina pe teren […]…

- Au aparut vesti despre cand va debuta Cristiano Ronaldo la Al-Nassr. Atacantul in varsta de 37 de ani este pregatit sa isi faca aparitia pe teren intr-un derby important din Arabia Saudita. CR7 a semnat un contract urias cu Al-Nassr, valabil pana in 2025, si a devenit cel mai bine platit sportiv. Va…

- Gary Neville a vorbit despre transferul lui Cristiano Ronaldo la Al-Nassr, unul care ii aduce lui CR7 un salariu anual de 200 de milioane de euro, cel mai mare din istorie. ”Evident ca-l vom vedea pe Cristiano mai rar acum. Alegerea lui Cristiano ne spune doua lucruri. Primul este ca Arabia Saudita…

- Mesajul postat de Cristiano Ronaldo imediat dupa ce a semnat contractul colosal cu Al-Nassr pana in 2025 este unul comun cu cel al clubului din Arabia Saudita. Cristiano și clubul arab au parafat un contract istoric valabil pana in 2025. Ronaldo și-a gasit astfel noul club dupa desparțirea cu scandal…

- Cristiano Ronaldo a facut un pas urias spre Al Nassr. Starul de 37 de ani e si mai aproape de a semna un contract colosal cu echipa din Arabia Saudita, anunta spaniolii de la Marca. Ronaldo va semna un contract pe doi ani si jumatate cu Al Nassr. Cristiano va castiga 200 de milioane de […] The post…