- Presedintele Klaus Iohannis va avea, joi, la Palatul Cotroceni, o sedinta de lucru la care vor participa prim-ministrul Florin Citu, vicepremierul Dan Barna, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, si ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea. Potrivit Administratiei…

- ”Dupa amiaza, alaturi de prim-ministrul Florin Citu si vicepremierul Dan Barna, am participat insotit de colegii mei, ministri din USR PLUS, la o intalnire cu presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis. Am vorbit impreuna despre prioritatile ministrilor USR-PLUS, iar presedintele ne-a indemnat sa…

- Președintele Klaus Iohannis se intalnește, la Cotroceni, cu premierul Florin Cițu și mai mulți miniștri Presedintele Klaus Iohannis se intalneste, joi, la Palatul Cotroceni, cu premierul si mai multi reprezentanti ai Executivului. La discuţii participă prim-ministrul Florin Cîţu,…

- ”Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va avea joi, 7 ianuarie a.c., ora 15:00, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu Prim-ministrul Romaniei, Florin Citu, Viceprim-ministrul Dan Barna, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului,…

- Noul ministrul al Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, va trebui sa lucreze cu oamenii plasați in funcții importante și foarte bine remunerați de catre guvernarea PSD, mai ales de catre Rovana Plumb. O situație speciala este la Directia Generala Afaceri Europene și Relatii Internaționale care…

- Ministrul desemnat pentru Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat miercuri ca, pana in 2029, toate programele se decid in primavara, astfel ca "putem avea o decada astrala a dezvoltarii in Romania". "Am activat in Comisa asta, am fost la Minister, am urmarit Ministerul…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a primit miercuri aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Membrii celor doua comisii au validat nominalizarea lui Cristian Ghinea…