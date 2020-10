Stiri pe aceeasi tema

- Directorul adjunct al Directiei de Investigatii Criminale, comisarul-sef de politie, Cristian Gheorghe a declarat cei patru barbati prinsi in flagrant cand incercau sa detoneze un bancomat in judetul Vrancea foloseau o masina inmatriculata in afara Romaniei si schimbau placutele de inmatriculare „sustrase…

- Comisarul-sef de politie, Cristian Gheorghe, directorul adjunct al Directiei de Investigatii Criminale,a declarat cei patru barbati prinsi in flagrant cand incercau sa detoneze un bancomat in judetul Vrancea foloseau o masina inmatriculata in afara Romaniei si schimbau placutele de inmatriculare…

- Autorii a doua jafuri din bancomate, in Liești și Tulucești, jud. Galați, au fost prinși in aceasta dimineața, in timp ce incercau sa dea o noua spargere, la un bancomat in Vulturu. Acțiunea a fost intreprinsa de procurorii DIICOT de la Galați și polițiștii Direcției de Investigații Criminale și DOS…

- Autorii a doua jafuri din bancomate, in Liești și Tulucești, jud. Galați, au fost prinși in aceasta dimineața, in timp ce incercau sa dea o noua spargere, la un bancomat in Vulturu. Acțiunea a fost intreprinsa de procurorii DIICOT de la Galați și polițiștii Direcției de Investigații Criminale și DOS…

- Procurorii DIICOT Galați au prins in flagrant autorii celor doua jafuri de bancomat care au avut loc in luna septembrie in localitațile Liești și Tulucești. Conform surselor noastre, la acțiune a participat și un elicopter al Ministerului Afacerilor Interne. Oamenii legii au prins patru persoane in…

- Cristian Gheorghe, comisar șef adjunct al Direcției de Investigatii Criminale, a vorbit in cadrul unei conferința de presa și a facut mai multe precizari referitoare la spargerea de bancomate din orașul Otopeni care a avut loc recent. Din primele cercetari a reieșit faptul ca metoda folosita in spargere…

- Reprezentantul IGPR a precizat ca politistii asteapta rezultatul expertizei pentru a identifica substantele si dispozitivele explozibile folosite de hotii care au aruncat in aer un bancomat din orasul Otopeni. "In legatura cu autorii, exista un cerc de suspecti in cauza aceasta", a afirmat…

- Doi barbați au fost prinși in flagrant dupa un furt dintr-o locuința pe raza Sectorului 4 din București.Citește și: Raed Arafat a EXPLODAT, dupa demisia epidemiologilor de la DSP București: Au DEZERTAT ca soldatul in razboi Potrivit Poliției Capitalei, cei doi barbați, de 22 de ani…